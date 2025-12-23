Prima pagină » Social » UPDATE: Tavanul piscinei hotelului Hilton din județul Sibiu s-a prăbușit. Plan roșu de intervenție

Tavanul piscinei hotelului Hilton din județul Sibiu s-a prăbușit. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție, al doilea de azi.
ISU Sibiu intervine la o unitate de cazare aflată la ieșirea din municipiul Sibiu spre Rășinari pentru degajarea unor elemente de construcție prăbușite la piscina aflată în interior.

Foto: ISU Sibiu

UPDATE 2:

Au fost înregistrate 7 victime (3 adulți și 4 minori), dintre care 6 persoane (2 adulți și 4 minori) au fost transportate la spital, toate conștiente.

Misiunea este încă în dinamică.

UPDATE:

Opt persoane (5 adulți și 3 copii) au fost scoase din piscină de către salvatori.

Acestea sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului.

La hotel va merge și un echipaj de scafandri.

Continuă misiunea de căutare a persoanelor surprinse sub dărâmături în piscină.

Foto: ISU Sibiu

Știrea inițială:

Primele informații arată că tavanul situat la piscină s-a desprins și a căzut.

Foto: ISU Sibiu

Nu se cunoaște în acest moment dacă există persoane surprinse sub dărâmături.

Intervin următoarele forțe:

– 2 ambulanțe SMURD dintre care una cu medic

– 4 ambulanțe SAJ dintre care una cu medic

– o autospecială de transport personal și victime multiple

– o autospecială de descarcerare

– 3 autospeciale de stingere

– 2 autospeciale de primă intervenție și comanda.

A fost declanșat Planul Roșu de Intervenție.

Misiunea este în desfășurare.

Foto: ISU Sibiu

Poliția Sibiu precizează că, în urma unui apel 112, echipaje din cadrul Biroului de Ordine Publică Sibiu se deplasează la hotelul în care a fost sesizată prăbușirea tavanului unei încăperi.

Foto: ISU Sibiu

Este vorba despre hotelul Hilton.

