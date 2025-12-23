UPDATE: Tavanul piscinei hotelului Hilton din județul Sibiu s-a prăbușit. Plan roșu de intervenție

ISU Sibiu intervine la o unitate de cazare aflată la ieșirea din municipiul Sibiu spre Rășinari pentru degajarea unor elemente de construcție prăbușite la piscina aflată în interior.

UPDATE 2:

Au fost înregistrate 7 victime (3 adulți și 4 minori), dintre care 6 persoane (2 adulți și 4 minori) au fost transportate la spital, toate conștiente.

Misiunea este încă în dinamică.

UPDATE:

Opt persoane (5 adulți și 3 copii) au fost scoase din piscină de către salvatori.

Acestea sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului.

La hotel va merge și un echipaj de scafandri.

Continuă misiunea de căutare a persoanelor surprinse sub dărâmături în piscină.

Știrea inițială:

Primele informații arată că tavanul situat la piscină s-a desprins și a căzut.

Nu se cunoaște în acest moment dacă există persoane surprinse sub dărâmături.

Intervin următoarele forțe:

– 2 ambulanțe SMURD dintre care una cu medic

– 4 ambulanțe SAJ dintre care una cu medic

– o autospecială de transport personal și victime multiple

– o autospecială de descarcerare

– 3 autospeciale de stingere

– 2 autospeciale de primă intervenție și comanda.

A fost declanșat Planul Roșu de Intervenție.

Misiunea este în desfășurare.

Poliția Sibiu precizează că, în urma unui apel 112, echipaje din cadrul Biroului de Ordine Publică Sibiu se deplasează la hotelul în care a fost sesizată prăbușirea tavanului unei încăperi.

Este vorba despre hotelul Hilton.