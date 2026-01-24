Prima pagină » Social » Mica Unire, marcată prin Hora Unirii la un stejar vechi de 700 de ani, în județul Sibiu

Mica Unire, marcată prin Hora Unirii la un stejar vechi de 700 de ani, în județul Sibiu

Mica Unire a fost marcată sâmbătă printr-un eveniment inedit pe Valea Hârtibaciului, în zona localității Cașolț, unde un grup de turiști participanți la un tur organizat a jucat „Hora Unirii” în jurul unui stejar secular, cunoscut în zonă drept „stejarul lui Mihai Viteazul”.
Intervenție dramatică în Capitală: femeie amenințată cu cuțitul de fostul concubin. Copil de un an, în locuință
Intervenție dramatică în Capitală: femeie amenințată cu cuțitul de fostul concubin. Copil de un an, în locuință
Radu Miruță, la Iași: „România merită mai mult decât suma slăbiciunilor ei”
Radu Miruță, la Iași: „România merită mai mult decât suma slăbiciunilor ei”
Nicușor Dan, protestatarilor de la Iași: Și eu am huiduit politicieni, dar vă rog să nu mai huiduiți imnul național și ceremoniile de comemorare a eroilor
Nicușor Dan, protestatarilor de la Iași: Și eu am huiduit politicieni, dar vă rog să nu mai huiduiți imnul național și ceremoniile de comemorare a eroilor
Oana Gheorghiu despre scandalul cu președintele PSD: „Eu n-am avut o relație cu domnul Grindeanu și nici cu PSD înainte”
Oana Gheorghiu despre scandalul cu președintele PSD: „Eu n-am avut o relație cu domnul Grindeanu și nici cu PSD înainte”
Vicepremierul Oana Gheorghiu despre TAROM: într-o formă sau alta, compania asta trebuie să existe
Vicepremierul Oana Gheorghiu despre TAROM: într-o formă sau alta, compania asta trebuie să existe
Andrei Rachieru
24 ian. 2026, 18:18, Social

Potrivit organizatorilor, drumeția a reunit participanți de toate vârstele, unii dintre aceștia purtând ie românească. La momentul dedicat Unirii s-au alăturat și turiști străini, inclusiv din Olanda și Ungaria. Evenimentul a fost coordonat de Nicoleta Ocneriu, ghid în cadrul programului „Anii Drumeției”.

Vezi galeria foto
3 poze

Zona Cașolț este cunoscută pentru prezența mai multor stejari seculari. Cel mai vechi dintre aceștia are aproximativ 700 de ani, o înălțime de circa 13 metri și o circumferință de aproximativ 12 metri la bază. Conform unei legende locale, Mihai Viteazul s-ar fi oprit pentru odihnă sub acest stejar în anul 1599, în drumul său spre Șelimbăr, unde, pe 28 octombrie, a obținut victoria împotriva principelui Andrei Bathory.

După momentul simbolic al horei, participanții la drumeție au continuat traseul către herghelia „Raiul Cailor”, unde au putut vedea exemplare de cai arabi și au luat parte la o masă tradițională, care a inclus gulaș și mămăligă.

Evenimentul a fost organizat în cadrul programului „Anii Drumeției”, inițiat și finanțat de Consiliul Județean Sibiu. Programul își propune promovarea turismului activ și a patrimoniului local prin activități în aer liber, care combină drumeția cu gastronomia și tradițiile zonei.

Manifestarea de la Cașolț s-a înscris astfel în seria acțiunilor dedicate marcării Micii Uniri, oferind participanților o modalitate alternativă de celebrare, în mijlocul naturii și al unui cadru cu valoare istorică și simbolică.

Recomandarea video