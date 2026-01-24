Mica Unire, marcată prin Hora Unirii la un stejar vechi de 700 de ani, în județul Sibiu

Potrivit organizatorilor, drumeția a reunit participanți de toate vârstele, unii dintre aceștia purtând ie românească. La momentul dedicat Unirii s-au alăturat și turiști străini, inclusiv din Olanda și Ungaria. Evenimentul a fost coordonat de Nicoleta Ocneriu, ghid în cadrul programului „Anii Drumeției”.

Zona Cașolț este cunoscută pentru prezența mai multor stejari seculari. Cel mai vechi dintre aceștia are aproximativ 700 de ani, o înălțime de circa 13 metri și o circumferință de aproximativ 12 metri la bază. Conform unei legende locale, Mihai Viteazul s-ar fi oprit pentru odihnă sub acest stejar în anul 1599, în drumul său spre Șelimbăr, unde, pe 28 octombrie, a obținut victoria împotriva principelui Andrei Bathory.

După momentul simbolic al horei, participanții la drumeție au continuat traseul către herghelia „Raiul Cailor”, unde au putut vedea exemplare de cai arabi și au luat parte la o masă tradițională, care a inclus gulaș și mămăligă.

Evenimentul a fost organizat în cadrul programului „Anii Drumeției”, inițiat și finanțat de Consiliul Județean Sibiu. Programul își propune promovarea turismului activ și a patrimoniului local prin activități în aer liber, care combină drumeția cu gastronomia și tradițiile zonei.

Manifestarea de la Cașolț s-a înscris astfel în seria acțiunilor dedicate marcării Micii Uniri, oferind participanților o modalitate alternativă de celebrare, în mijlocul naturii și al unui cadru cu valoare istorică și simbolică.