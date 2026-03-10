ANM: Cod galben de ceață pe litoral și vânt puternic în sud-vestul țării

Potrivit atenționărilor emise de meteorologi, atât județul Constanța, cât și județul Tulcea se vor afla sub cod galben de ceață până miercuri la ora 03:00.

În urma fenomenului, vizibilitatea va fi redusă la mai puțin de 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri.

De asemenea, o altă avertizare cod galben vizează județul Caraș-Severin, unde sunt prognozate intensificări ale vântului cu rafale de până la 70 de km/h.

Atenționarea va fi în vigoare până miercuri la ora 03:00 și va afecta localitățile: Moldova Nouă, Oravița, Pojejena, Berzasca, Sichevița, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Dalboșeț, Coronini, Ciclova Română, Gârnic, Șopotu Nou, Vărădia, Socol, Berliște, Cărbunari, Naidăș, Vrani și Ciuchici.