ANM: Cod galben de ceață pe litoral și vânt puternic în sud-vestul țării

Administrația Națională de Meteorologie a emis în seara zilei de marți mai multe avertizări vizând ceață densă pe litoral și intensificări ale vântului în mai multe localități din județul Caraș Severin.
Radu Mocanu
10 mart. 2026, 23:37, Social

Potrivit atenționărilor emise de meteorologi, atât județul Constanța, cât și județul Tulcea se vor afla sub cod galben de ceață până miercuri la ora 03:00.

În urma fenomenului, vizibilitatea va fi redusă la mai puțin de 200 de metri  și, izolat, sub 50 de metri.

De asemenea, o altă avertizare cod galben vizează județul Caraș-Severin, unde sunt prognozate intensificări ale vântului cu rafale de până la 70 de km/h. 

Atenționarea va fi în vigoare până miercuri la ora 03:00 și va afecta localitățile: Moldova Nouă, Oravița, Pojejena, Berzasca, Sichevița, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Dalboșeț, Coronini, Ciclova Română, Gârnic, Șopotu Nou, Vărădia, Socol, Berliște, Cărbunari, Naidăș, Vrani și Ciuchici. 

