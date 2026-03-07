ANM: Cum va fi vremea de 8 Martie în București și în restul țării

ANM anunță că vremea de 8 Martie este una frumoasă, cu temperaturi peste cele normale pentru această perioadă. Temperaturile vor atinge 17 grade Celsius în anumite regiuni.

În perioada duminică, 8 martie, ora 9.00 – luni, 9 martie, ora 9.00, în sud și sud-est, cerul va fi variabil, cu ceață locală în prima parte a zilei și din nou noaptea. În restul țării, cerul va fi mai mult senin.

Potrivit ANM, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare mai ales noaptea în sudul Banatului, cu viteze la rafală în general de 50…55 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade, iar cele minime între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 7 grade în sudul Banatului.

Vremea în Capitală

Tot în perioada 8 martie, ora 9:00 – 9 martie, ora 9:00, vremea în Capitală va fi una frumoasă, cu temperaturi ce se vor situa peste mediile multianuale. În prima parte a zilei, atmosfera va fi una răcoroasă, iar temperaturile minime se vor situa între -1 și 1 grad Celsius.

Pe parcursul zilei, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 12…13 grade.