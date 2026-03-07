Prima pagină » Meteo » ANM: Cum va fi vremea de 8 Martie în București și în restul țării

ANM: Cum va fi vremea de 8 Martie în București și în restul țării

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că vremea va fi una plăcută de 8 Martie, cu temperaturi ce vor ajunge la 17 grade Celsius. În Capitală, în prima parte a zilei, există o probabilitate ridicată de ceață sau nori joși, însă temperaturile vor urca până la 12-14 grade Celsius.
ANM: Cum va fi vremea de 8 Martie în București și în restul țării
Diana Nunuț
07 mart. 2026, 14:07, Știrile zilei

ANM anunță că vremea de 8 Martie este una frumoasă, cu temperaturi peste cele normale pentru această perioadă. Temperaturile vor atinge 17 grade Celsius în anumite regiuni.

În perioada duminică, 8 martie, ora 9.00 – luni, 9 martie, ora 9.00, în sud și sud-est, cerul va fi variabil, cu ceață locală în prima parte a zilei și din nou noaptea. În restul țării, cerul va fi mai mult senin.

Potrivit ANM, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare mai ales noaptea în sudul Banatului, cu viteze la rafală în general de 50…55 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade, iar cele minime între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 7 grade în sudul Banatului.

Vremea în Capitală

Tot în perioada 8 martie, ora 9:00 – 9 martie, ora 9:00, vremea în Capitală va fi una frumoasă, cu temperaturi ce se vor situa peste mediile multianuale. În prima parte a zilei, atmosfera va fi una răcoroasă, iar temperaturile minime se vor situa între -1 și 1 grad Celsius.

Pe parcursul zilei, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 12…13 grade.

 

Recomandarea video

A compromis Zelenski șansele partidului de opoziție Tisza de a-l da jos pe Viktor Orban? Implicațiile unui scandal major
G4Media
Cum arată și cât costă cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Brașov, acum, în martie 2026
Gandul
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Președintele Universității Titu Maiorescu, achitat pentru șantaj. Iosif Urs, către un profesor pe care îl suspecta că e denunțător: „Vrei să te duci la pierzanie? Bă, ai vorbit…”
Libertatea
Cele 2 alimente de post adorate de români, care însă ne îmbătrânesc fără să ne dăm seama
CSID
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor