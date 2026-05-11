Ghidul complet pentru cei care nu mai știu ce se întâmplă cu vacanța rezervată

Criza din Orientul Mijlociu perturbă vacanțele de vară și creează incertitudine în sectorul turismului. Iată ce drepturi au călătorii în caz de zbor anulat, majorări de preț sau pierderi de rezervări.
Andreea Tobias
11 mai 2026, 09:30, Știrile zilei
Mulți oameni și-au rezervat deja vacanțele de vară. Criza din Orientul Mijlociu complică însă planurile. Organizația de protecție a consumatorilor Codacons a publicat un ghid despre drepturile călătorilor, transmite tg24.sky.it.

Zbor anulat: ce se întâmplă

Cei care și-au organizat singuri călătoria au dreptul la rambursarea biletului sau la un zbor alternativ. Dacă zborul este anulat chiar la aeroport, pasagerul are dreptul și la mese, cazare și transferuri.

Despăgubirea separată, de până la 600 de euro pe pasager, se acordă doar dacă anularea nu se încadrează în „circumstanțe excepționale”. Lipsa de combustibil este considerată circumstanță excepțională. Decizia companiei de a reduce zborurile din cauza costurilor nu este.

Suplimentele pentru combustibil

Companiile aeriene nu pot adăuga suplimente pentru combustibil după cumpărarea biletului. Excepție face situația în care călătorul a acceptat expres această clauză la rezervare.

Hoteluri și servicii rezervate separat

Cei care au plătit cazare separat riscă să piardă banii dacă zborul este anulat. Singura protecție este o asigurare de călătorie adecvată.

Ce acoperă și ce nu acoperă asigurarea

Polițele de asigurare costă între 3% și 8% din valoarea totală a vacanței. Ele acoperă biletele de avion, cazarea și penalitățile agențiilor. Nu acoperă renunțarea la călătorie din teamă sau din cauza situației geopolitice. Motivele trebuie să fie documentate. În plus, majoritatea polițelor exclud explicit daunele cauzate de conflicte sau terorism.

Pachete turistice: reguli speciale

Cei cu pachete turistice pot primi majorări de preț de până la 8%. Majorarea trebuie comunicată cu cel puțin 20 de zile înainte. Dacă depășește 8%, călătorul poate rezilia contractul fără penalități. În caz de anulare, are dreptul la un pachet alternativ sau la rambursare integrală.

