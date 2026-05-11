Vremea se schimbă brusc: avertizare ANM pentru jumătate din țară, până joi

ANM anunță o perioadă de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, în intervalul luni, ora 12, și joi, ora 10. Prognoza meteo include averse, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului, urmate de răcirea vremii.
Andreea Tobias
11 mai 2026, 10:16, Știrile zilei
Administrația Națională de Meteorologie (ANM)a emis o informare meteorologică și o atenționare cod galben pentru mai multe zone din România. Vremea se va deteriora începând de luni și va rămâne instabilă până joi dimineață.

Cod galben ANM, valabil luni și marți

Atenționarea cod galben este valabilă luni, 11 mai, de la ora 13, până marți, 12 mai, la ora 14. Sunt vizate:

  • Banat
  • Crișana
  • Oltenia
  • Maramureș
  • Vestul Transilvaniei
  • Vestul și nordul Munteniei
  • Local, zona de munte

În aceste zone vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50–70 km/h și grindină. Cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp și izolat la 30–40 l/mp în interval de trei ore.

Informare meteo pentru toată țara, până joi

Informarea meteorologică este valabilă între luni, 11 mai, ora 12, și joi, 14 mai, ora 10. În cea mai mare parte a țării vor fi averse moderate, descărcări electrice și, pe arii restrânse, grindină. Cantitățile de apă vor fi de 15–30 l/mp și izolat de peste 40–50 l/mp.

Vântul va avea intensificări locale, cu viteze de 45–50 km/h.

Răcire accentuată marți și miercuri

Marți, 12 mai, temperaturile vor scădea accentuat în vestul și nord-vestul țării. Miercuri, 13 mai, răcirea se extinde în restul teritoriului. Vremea va deveni mai rece decât normalul perioadei.

În noaptea de miercuri spre joi (13/14 mai), în zona montană înaltă vor fi precipitații mixte.

