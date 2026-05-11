Vremea în București: averse, vijelii și răcire bruscă

Vremea în București se strică în această săptămână, cu averse și descărcări electrice așteptate luni seară și marți, urmate de o răcire bruscă miercuri, când maximele coboară la 17 grade, potrivit ANM.
Andreea Tobias
11 mai 2026, 10:25, Știrile zilei
ANM a emis luni prognoza specială pentru vremea în București, valabilă între luni, 11 mai, ora 10, și joi, 14 mai, ora 10. Capitala se află și sub incidența unei informări meteorologice privind instabilitatea atmosferică și intensificările de vânt.

Luni, 11 mai: cald ziua, furtuni seara

Luni vremea va fi ușor mai caldă decât normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate seara și noaptea. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și rafale de vânt de 40–45 km/h. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 26 de grade, iar minima de 12–14 grade.

Vremea în București: Marți, 12 mai: instabilitate și vijelii

Marți vremea va fi instabilă. După-amiaza și noaptea cerul se va înnora accentuat. Vor fi averse cu descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil vijelii, cu rafale de 45–50 km/h. Maxima va fi în jurul valorii de 25 de grade, minima de 10–12 grade.

Miercuri, 13 mai: răcire bruscă

Miercuri temperaturile scad semnificativ. Maxima coboară la 17 grade, iar minima la 8–9 grade. Cerul va fi temporar noros, cu condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla moderat ziua, cu rafale de 45–50 km/h.

