Copacii pot reduce la jumătate căldura acumulată în orașe, dar există o problemă

Acest fenomen este cunoscut sub numele de „insula de căldură urbană”, potrivit ScienceAlert.

Acest lucru poate fi periculos, mai ales în țările cu climă caldă. În condiții de căldură extremă, deshidratarea și epuizarea din cauza căldurii devin riscuri reale. Dacă se face prea cald, poate fi letal.

Există un singur antidot simplu: copacii urbani. Autoritățile din întreaga lume au plantat mai mulți copaci pentru a contracara căldura.

După cum arată noul studiu, copacii reduc aproape la jumătate cantitatea de căldură reținută de efectul de insulă de căldură urbană.

De ce să ne concentrăm pe copaci?

Copacii acționează ca niște aparate de aer condiționat naturale. Ei umbresc solul și împiedică încălzirea asfaltului și a clădirilor.

De asemenea, răcesc aerul prin eliberarea de vapori de apă din frunze într-un proces numit transpirație, scăzând temperaturile din jur. Pot face o diferență de temperatură vizibilă, mai ales în zilele toride de vară.

Copacii oferă o modalitate simplă de a contracara căldura urbană. Conform Organizației Națiunilor Unite, peste jumătate din populația lumii (55%) trăiește acum în zone urbane.

Deci, ce efect au copacii cu adevărat?

La nivel global, copacii reduc efectul de insulă de căldură urbană cu aproape 50%. Deoarece efectul mediu de insulă de căldură urbană adaugă de obicei aproximativ 1–3 °C, acest lucru se traduce printr-o răcire de aproximativ 0,5–1,5 °C în multe orașe.

Pentru peste 200 de milioane de oameni, copacii reduc temperaturile locale ale aerului cu cel puțin 0,5 °C, suficient pentru a face o diferență semnificativă în timpul căldurii extreme.

Răcirea poate varia foarte mult de la un loc la altul.

În orașele calde și uscate, precum Phoenix din Statele Unite, diferențele în ceea ce privește acoperirea cu copaci pot crea diferențe clare în temperaturile aerului. În orașele cu climă mai temperată, precum Lisabona din Portugalia sau Göteborg din Suedia, răcirea generală este tot semnificativă, dar, în general, mai mică și mai uniformă în întregul oraș.

Există o legătură strânsă cu bogăția. În Statele Unite, zonele cu venituri mai mici au în medie cu 15% mai puțini copaci decât zonele mai bogate – și sunt cu 1,5 °C mai calde. Acest lucru înseamnă că persoanele care au cea mai mare nevoie de răcoarea oferită de copaci sunt adesea cele mai puțin susceptibile de a beneficia de ea.

Plantarea mai multor copaci nu este suficientă

Plantarea copacilor este adesea promovată ca o soluție simplă la problema căldurii din orașe. Copacii sunt vizibili, relativ ieftini și aduc și alte beneficii, precum un aer mai curat și o sănătate mentală mai bună.

Dar studiul arată că efectul lor este mai limitat în fața schimbărilor climatice.