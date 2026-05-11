Studiu pe 20 de milioane de oameni. Semnele zodiacale nu au nicio influență asupra compatibilității romantice

Studiul a fost realizat pe 20 de milioane de persoane în 2007, dar rezultatele cercetării au fost reinterpretate recent, potrivit Live Science. În lucrarea „Ce spune știința despre astrologie”, autorul Carlos Orsi a examinat studiul care a arătat că semnele zodiacale nu au nicio influență asupra relațiilor romantice.

Cercetătorii sunt de acord că persoanele care au o vârstă, educație, clasă socială, religie, etnie similare sunt mult mai predispuse să se căsătorească decât cele care sunt diferite în aceste privințe. Cuplurile sunt considerate ca fiind potrivite pe baza aspectului sau a personalității.

Totuși, dacă există compatibilitate astrologică, efectele acesteia ar trebui să fie observabile, a fost ideea de la care a pornit Carlos Orsi. El a analizat numeroase persoane și a descoperit că există mult mai multe cupluri „incompatibile” din punct de vedere astrologic decât se crede.

Ideea de compatibilitate sau incompatibilitate astrologică în dragoste are o puternică popularitate. De aceea, astrologia este un domeniu în creștere în întreaga lume.