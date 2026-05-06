Copacii combat jumătate din încălzirea urbană a lumii, dar nu și în locurile care au cea mai mare nevoie de ea

Un nou studiu arată că aproape jumătate din încălzirea urbană provenită de la pavaje și clădiri în orașele lumii este combătută de copaci. Însă, nu răcesc suficient orașele mai calde și mai sărace, unde este cea mai mare nevoie de acest lucru pe măsură ce lumea se încălzește, potrivit AP News.

Copacii scad temperatura

Când este calculată media pentru toate orașele lumii, acoperirea arborilor scade temperatura, în medie, cu 0,15 grade Celsius, prin oferirea de umbră și eliberarea de vapori de apă, arată studiul, publicat miercuri.

Fără acești copaci, orașele lumii s-ar încălzi în medie cu 0,31 grade Celsius, din cauza efectului de insulă termică urbană, unde acoperișurile și pavajele întunecate absorb căldura. Mecanismul de încălzire cauzat de om este distinct de schimbările climatice cauzate de arderea combustibililor fosili.

Cercetătorii au analizat aproape 9.000 de orașe mari ale Pământului, măsurând temperaturile pentru segmente de aproximativ 150 de blocuri fiecare. Acest lucru le-a permis să surprindă efectele de răcire pentru orașe și cartiere, astfel încât copacii din Central Park din New York, de exemplu, să nu fie considerați responsabili pentru răcirea mai multor zone construite aflate la kilometri distanță, în Bronx, potrivit aceleiași surse.

Milioane de oameni simt efectele răcirii, datorate copacilor

Aproximativ 185 de milioane de oameni care locuiesc în 31 dintre orașele mari resimt deja o răcire medie, cauzată de acoperirea cu copaci de cel puțin 0,3 grade Celsius. Însă, autorul principal al studiului, Rob McDonald, a declarat că centrele urbane mari, mai sărace și mai calde, care au cea mai mare nevoie de acest lucru, nu beneficiază la fel de mult de ameliorarea temperaturii mai ridicate, care poate fi ucigătoare prin confuzia creierului , oprirea organelor și suprasolicitarea inimii.

În patru orașe, Dakar, Senegal; Jeddah, Arabia Saudită; Kuweit City și Amman, Iordania, există o acoperire a copacilor atât de limitată, încât cei peste 15 milioane de oameni care locuiesc acolo nu beneficiază de răcire de la copaci. La celălalt capăt al spectrului, lista orașelor cele mai reci este condusă de Berlin și include Atlanta, Moscova, Washington, Seattle și Sydney, care au mai mulți copaci.

Autorii studiului au afirmat că orașele, în special cele mai sărace și mai calde, pot și ar trebui să facă mai mult pentru a crește acoperirea cu copaci. Însă, din cauza limitărilor în disponibilitatea apei, a terenurilor și a speciilor adecvate, combinate cu agravarea schimbărilor climatice, cel mult acestea ar reduce încălzirea urbană viitoare cu 20%.

Plantarea copacilor nu ne va salva de schimbările climatice

„Copacii nu ne vor salva de schimbările climatice”, a spus McDonald. „Scenariile climatice arată o lume mult mai caldă, iar acoperirea arborilor poate ajuta doar în anumite privințe”.

„Numai prin renunțarea la combustibilii fosili în favoarea energiei regenerabile și a stocării în baterii putem spera să oprim schimbările climatice care fac ravagii pe planetă”, a declarat Jonathan Overpeck, decanul departamentului de mediu al Universității din Michigan.