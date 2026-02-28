Prima pagină » Sănătate » Sezonul alergiilor a început în februarie. Polenul – mai agresiv ca niciodată în 2026

Sezonul alergiilor a început în februarie. Polenul – mai agresiv ca niciodată în 2026

Nivelurile de polen au atins cote „foarte ridicate" în februarie, cu aproape două luni înainte de sezonul obișnuit. Experții recomandă antihistaminice încă din această perioadă.
Sezonul alergiilor a început în februarie. Polenul - mai agresiv ca niciodată în 2026
Andreea Tobias
28 feb. 2026, 12:10

O prognoză făcută de Universitatea din Worcester arată că polenul copacilor a atins niveluri „foarte ridicate” în ultimele zece zile. De obicei, sezonul febrei fânului este așteptat la sfârșitul lunii martie. Anul acesta, simptomele au apărut cu mult mai devreme, scrie The Independent.

O schimbare bruscă de la vreme ploioasă la temperaturi calde și uscate a declanșat eliberarea masivă a polenului din copaci.

„A fost vremea ideală pentru polenul copacilor. Ploaia a făcut ca ierburile și copacii să fie mai exuberanți, iar acum că s-a uscat, toate capsulele de polen au apărut”, a explicat dr. Adrian Morris, alergolog la Surrey Allergy Clinic, pentru Independent.

Polenul de arin este cel mai ridicat, iar polenul de alun, plop, chiparos și ulm este prezent în cantități moderate.

Un sfert dintre alergici sunt afectați de polenul copacilor

Sezonul polenului din copaci durează până la jumătatea lunii mai, potrivit Met Office. El provoacă simptome alergice la un sfert dintre persoanele care suferă de febra fânului. „Concentrația de polen crește rapid și toată lumea prezintă simptome”, a avertizat dr. Morris.

Deși nivelurile de polen sunt mai ridicate la țară, mai mulți locuitori din orașe suferă de febra fânului, potrivit dr. Fiona Symon de la Universitatea din Leicester. Motivul: particulele de eșapament transportă granulele de polen mai adânc în căile respiratorii, agravând alergiile. Combinația dintre poluare și polen devine un coșmar pentru cei sensibili.

Ce poți face acum pentru a te proteja

Experții recomandă începerea tratamentului cu antihistaminice înainte ca simptomele să se agraveze. Spray-urile nazale cu steroizi sunt, de asemenea, recomandate. În zilele cu concentrații ridicate de polen, alergicii ar trebui să limiteze activitățile în aer liber, să poarte ochelari de soare și să se schimbe de haine după ce intră în casă.

Universitatea din Leicester monitorizează nivelurile de polen din 2006 și constată că acestea cresc de la an la an, fenomen legat de schimbările climatice și de plantarea tot mai frecventă a copacilor polenizatori în zonele urbane.

