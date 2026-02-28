AnimaWings și Wizz Air suspendă zborurile spre Orientul Mijlociu

AnimaWings a informat, sâmbătă, că a implementat măsuri imediate „în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al închiderii succesive a spațiilor aeriene din mai multe state din regiune – Israel, Irak, Iran, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite”.

Compania a decis „revenirea la bază (divert) a zborului OTP – Abu Dhabi (AUH) – OTP A24432/A24433 din data de 28 februarie 2026” și „anularea zborului OTP – Tel Aviv (TLV) – OTP A2700/A2701 programat pentru data de 1 martie 2026”.

„În actualul context geopolitic din Orientul Mijlociu, siguranța pasagerilor și a echipajelor noastre este prioritatea absolută. Deciziile privind revenirea la bază a zborului către Abu Dhabi și anularea cursei către Tel Aviv au fost luate preventiv, în baza informațiilor oficiale și în coordonare cu autoritățile aeronautice competente. Monitorizăm permanent evoluția situației și suntem în contact direct cu autoritățile aeronautice și instituțiile competente pentru a identifica cele mai sigure soluții pentru pasagerii afectați. Vom relua operarea zborurilor imediat ce condițiile de securitate o vor permite”, a declarat Diana Dima, Chief Commercial Officer AnimaWings.

Ce pot face pasagerii afectați

Pasagerii aflați în Abu Dhabi, aferenți cursei charter AUH–OTP A24433, operată în favoarea touroperatorului Christian Tour, beneficiază de asistență la destinație din partea touroperatorului. „Imediat ce condițiile de operare vor permite, AnimaWings va încerca organizarea unui zbor special pentru repatrierea acestora în condiții de siguranță”.

Pentru pasagerii afectați de anularea zborului Tel Aviv – București, compania a anunțat că a luat legătura cu Ambasada României în Israel și cu Consulatul General al României la Haifa.

Mesajul Wizz Air

Totodată, Wizz Air a transmis că „în urma recentei escaladări a situației de securitate din Iran, compania aeriană suspendă toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman, cu efect imediat, până la data de 7 martie inclusiv. Compania aeriană monitorizează îndeaproape evoluția situației și rămâne în contact permanent cu autoritățile locale și internaționale, agențiile de siguranță aeriană, autoritățile de securitate și organismele guvernamentale relevante. Deciziile operaționale vor continua să fie revizuite, iar programul de zboruri poate fi ajustat pe măsură ce situația evoluează”.