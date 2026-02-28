Prima pagină » Social » MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriți. Spațiul aerian a fost închis

MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriți. Spațiul aerian a fost închis

MAE avertizează: evitați orice călătorie în Israel. Spațiul aerian, închis de autoritățile israeliene.
MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriți. Spațiul aerian a fost închis
Andreea Tobias
28 feb. 2026, 11:13, Social

Ministerul Afacerilor Externe a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Israel la 8 din 9 – evitați orice călătorie. Spațiul aerian israelian a fost închis.

MAE recomandă cu fermitate cetățenilor români să evite orice călătorie în Statul Israel. Nivelul 8 din 9 este unul dintre cele mai ridicate grade de alertă emise de autoritățile române. Decizia vine în contextul recentelor evoluții de securitate din Orientul Mijlociu.

Ce trebuie să facă românii aflați în Israel

Cetățenii români aflați pe teritoriul israelian trebuie să respecte strict instrucțiunile autorităților locale. În special, trebuie respectat regimul alarmelor în caz de atac și procedurile de adăpostire în spații sigure. Informarea trebuie făcută exclusiv din surse oficiale.

Cei care au nevoie de asistență consulară pot apela Ambasada României la Tel Aviv: +972 545 643 279 sau Consulatul General al României la Haifa: +972 543 998 038. MAE recomandă și înregistrarea prezenței prin formularul online disponibil pe site-ul ministerului.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un flagrant ratat. Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la uzina de armament Sadu
G4Media
Israelul și Statele Unite au atacat Iranul. Numeroase explozii raportate la Teheran. Liderul Khamenei a părăsit țara. Iranul închide spațiul aerian
Gandul
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Cancan
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport
Israelul și SUA au atacat Iranul. Ce zboruri dus-întors București-Tel Aviv pot fi anulate
Libertatea
Ciorba lunii martie | Ce ciorbă să mănânci în prima lună de primăvară, potrivit experților în nutriție
CSID
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Promotor