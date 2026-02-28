MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriți. Spațiul aerian a fost închis

Ministerul Afacerilor Externe a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Israel la 8 din 9 – evitați orice călătorie. Spațiul aerian israelian a fost închis.

MAE recomandă cu fermitate cetățenilor români să evite orice călătorie în Statul Israel. Nivelul 8 din 9 este unul dintre cele mai ridicate grade de alertă emise de autoritățile române. Decizia vine în contextul recentelor evoluții de securitate din Orientul Mijlociu.

Ce trebuie să facă românii aflați în Israel

Cetățenii români aflați pe teritoriul israelian trebuie să respecte strict instrucțiunile autorităților locale. În special, trebuie respectat regimul alarmelor în caz de atac și procedurile de adăpostire în spații sigure. Informarea trebuie făcută exclusiv din surse oficiale.

Cei care au nevoie de asistență consulară pot apela Ambasada României la Tel Aviv: +972 545 643 279 sau Consulatul General al României la Haifa: +972 543 998 038. MAE recomandă și înregistrarea prezenței prin formularul online disponibil pe site-ul ministerului.