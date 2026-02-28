Trump confirmă că SUA au început „operațiuni militare majore” în Iran

„Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup violent format din oameni foarte duri și teribili”, a declarat președintele Trump în videoclip.

„Activitățile sale amenințătoare pun în pericol direct Statele Unite, trupele noastre, bazele noastre din străinătate și aliații noștri din întreaga lume”, a spus el în mesajul de opt minute.

„De 47 de ani, regimul iranian scandează «Moarte Americii» și duce o campanie nesfârșită de vărsare de sânge și crime în masă, vizând Statele Unite, trupele noastre și oameni nevinovați din multe, multe țări”, a spus el.

„S-ar putea să pierdem vieți ale soldaților americani, dar asta se întâmplă în război”, a spus Trump.

„Iran dezvoltă rachete care amenință Statele Unite – vom distruge rachetele lor și vom distruge complet industria lor de rachete”.

„Forțele iraniene au ucis și mutilat sute de trupe americane din Irak”.

Trump cere gărzilor revoluționare să depună armele.

„Ne rugăm pentru toți membrii serviciului care își riscă viața de dragul altora, pentru ca americanii și copiii noștri să nu fie niciodată amenințați de un Iran înarmat nuclear. Îi cerem lui Dumnezeu să-i protejeze pe toți eroii noștri aflați în situații periculoase și avem încredere că, cu ajutorul Lui, bărbații și femeile din forțele noastre armate vor triumfa. Avem cea mai grozavă armată din lume și va triumfa”, a adăugat președintele american.

„Voi, poporul iranian, ați cerut ajutorul Americii timp de mulți ani, însă nu l-ați primit. Niciun președinte nu a fost dispus să facă ceea ce eu sunt dispus să fac în această seară. Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți, să vedem cum veți răspunde. America vă sprijină cu o forță copleșitoare și distrugătoare”.

„Acum este momentul să vă controlați destinul și să vă lansați într-un viitor prosper și glorios, care este acum la îndemâna voastră. Aceasta este o ocazie de a acționa; nu lăsați să treacă”, a transmis ‏Trump către poporul iranian.