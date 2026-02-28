UPDATE 4. Armata israeliană confirmă că primul val de rachete balistice iraniene au fost lansate spre Israel. Presa israeliană vorbește despre 30 de rachete. Israelienii au fost sfătuiți să se refugieze în adăposturi antiaeriene.

UPDATE 3: Președintele Donald Trump a confirmat într-un videoclip postat pe rețelele de socializare că Statele Unite au început o campanie militară în Iran. „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup violent format din oameni foarte duri și teribili”, a declarat președintele Trump în videoclip. „Activitățile sale amenințătoare pun în pericol direct Statele Unite, trupele noastre, bazele noastre din străinătate și aliații noștri din întreaga lume”, a spus el în mesajul de opt minute. „De 47 de ani, regimul iranian scandează «Moarte Americii» și duce o campanie nesfârșită de vărsare de sânge și crime în masă, vizând Statele Unite, trupele noastre și oameni nevinovați din multe, multe țări”, a spus el. „S-ar putea să pierdem vieți ale soldaților americani, dar asta se întâmplă în război”, a spus Trump. „Iran dezvoltă rachete care amenință Statele Unite – vom distruge rachetele lor și vom distruge complet industria lor de rachete”. Trump anunță 3 obiective: – distrugerea rachetelor iraniene

– distrugerea marinei iraniene

– împiedicarea Iranului să dobândească o armă nucleară.

ULTIMA ORĂ: Iranul își închide întregul spațiu aerian

Un oficial israelian declară că sunt în curs de desfășurare pregătiri pentru primele patru zile de atacuri comune intense, adăugând că Teheranul „nu va arăta la fel a doua zi”, conform N12.

Conform presei iraniene, țintele confirmate la Teheran sunt:

– Ministerul Informațiilor din Iran

– Ministerul Apărării din Iran

– Biroul Liderului Suprem

– Agenția Iraniană pentru Energie Atomică

– Parchin.

Ministrul apărării iranian confirmă că a fost una dintre țintele atacului. Se așteaptă lansări de atacuri în următoarele ore, anunță presa israeliană.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății din Iran a spus că spitalele sunt în stare de alertă.

Numărul posibil al răniților și zonele exacte vor fi anunțate după confirmare.

În altă ordine de idei, potrivit NYTimes, atacurile americane vin după o intensificare masivă a operațiunilor militare americane în regiune, care a inclus desfășurarea a două portavioane, a mai multor distrugătoare navale și a peste 50 de avioane de vânătoare.

Agenția ISNA a anunțat că site-ul ISNA a fost atacat cibernetic

„Lucrăm la remedierea problemei”.

La rândul său, Beniamin Netanyahu numește războiul împotriva Iranului „Răgetul leului”.

UPDATE 2: Fum gros în Teheran

Conform NYTimes, un fum gros se ridică din districtul din Teheran unde locuiește în mod normal liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, potrivit ziarului iranian Shargh.

Locuitorii din Teheran au raportat, de asemenea, că au văzut fum ridicându-se din district, unde se află și palatul prezidențial și Consiliul Național de Securitate.

Al Jazeera transmite că ayatollahul Ali Khamenei nu se află în capitală. A fost transportat către o locație necunoscută din țară.

SUA au lansat atacuri asupra Iranului

Potrivit New York Times, care citează un oficial american, SUA au lansat atacuri asupra Iranului.

Associated Press raportează, de asemenea, că SUA participă la atacurile Israelului împotriva Iranului.

Un oficial israelian din domeniul apărării a declarat agenției de știri Reuters că operațiunea de dimineață a fost coordonată cu SUA.

UPDATE Explozii auzite în Teheran

Trei explozii masive au fost auzite în centrul Teheranului, potrivit agenției de știri semioficiale iraniene Fars.

Primele rapoarte israeliene arată că ar fi vorba despre o tentativă de asasinat asupra președintelui iranian Masoud Pezeshkian.

Noi explozii auzite la Teheran, al doilea val de atacuri aeriene israeliene este în curs de desfășurare.

„Acesta va fi un atac comun israeliano-american”, anunță postul de televiziune de stat, Kann.

Știrea inițială

Anunțul a fost făcut în timp ce un nor gros de fum se ridica din centrul capitalei iraniene, Tehran, notează AP.

Televiziunea de stat iraniană a confirmat producerea exploziei, fără a oferi detalii suplimentare.

În același timp, sirenele de alarmă au răsunat în mai multe zone din Israel.

Armata israeliană a precizat că alerta preventivă a fost emisă „pentru a pregăti populația pentru posibilitatea lansării de rachete către statul Israel”.

Inițial, martori au relatat despre o explozie în Teheran, fără un comentariu imediat din partea autorităților iraniene.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor ridicate dintre Iran și Statele Unite ale Americii privind programul nuclear al Teheranului.