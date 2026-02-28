Cine este liderul suprem al Iranului: ayatollahul Ali Khamenei, omul cu ultimul cuvânt la Teheran

35+ ani la vârful puterii

Ali Khamenei i-a succedat ayatollahului Ruhollah Khomeini și conduce Iranul din iunie 1989. La 86 de ani, el a rămas figura centrală a sistemului, având „ultimul cuvânt” în deciziile majore ale statului, inclusiv în chestiuni de securitate și politică externă.

Ce înseamnă, de fapt, „lider suprem” în Iran

Funcția de lider suprem (rahbar) este vârful instituțional al Republicii Islamice: comandantul suprem al forțelor armate, cel care stabilește direcțiile generale ale politicilor statului și poate declara război sau pace, potrivit cadrului constituțional. În plus, liderul suprem numește sau influențează numirea unor poziții-cheie – inclusiv în justiție, armată și instituții de supraveghere.

Cum este ales și cine îl poate înlocui

Constituțional, liderul suprem este ales de Adunarea Experților (un organism format din 88 de clerici aleși) care are și atribuția de a-l supraveghea și, teoretic, de a-l demite. În practică, tranziția de putere și tema succesiunii sunt tratate drept subiecte extrem de sensibile în Iran.

Un lider izolat și puternic securizat

Potrivit unor rapoarte și analize citate în documente de specialitate, Khamenei nu a părăsit Iranul de la preluarea funcției în 1989, iar deplasările și aparițiile sale sunt însoțite de măsuri de securitate stricte.

Represiune internă și atentatul din 1981

De-a lungul anilor, Khamenei a trecut prin episoade majore de contestare internă – inclusiv valul de proteste „Femeie, viață, libertate”, declanșat în 2022 după moartea Mahsei (Jina) Amini, documentat de ONU, dar și protestele masive de la începutul acestui an în care sute de mii de iranieni au ieșit în stradă împotriva situației economice precare. Regimul a răspuns dur și a oprit internetul și deschis focul în mai multe orașe. Mii de persone au murit și zeci au fost arestate.

În plan personal, Khamenei a supraviețuit unui atentat cu bombă în 1981, care i-a paralizat brațul drept.