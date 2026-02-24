Prima pagină » Știri externe » Cine este Ali Larijani, omul care câștigă putere în Iran în umbra ayatollahului Khamenei

Cine este Ali Larijani, omul care câștigă putere în Iran în umbra ayatollahului Khamenei

Ali Larijani, actualul șef al Consiliului Suprem de Securitate Națională, a devenit una dintre cele mai influente personalități din Iran. Evoluția sa are loc într-un moment critic, marcat de tensiunile cu Statele Unite și de necesitatea pregătirii regimului pentru o viitoare succesiune la nivel înalt, arată Il Post.
24 feb. 2026, Știri externe

Deși Masoud Pezeshkian deține funcția de președinte, mulți analiști observă că puterea reală a început să se concentreze în mâinile lui Larijani. Aliat de încredere al Liderului Suprem Ali Khamenei, acesta coordonează din august deciziile de securitate națională, gestionând atât crizele interne, cât și pe cele externe. În contextul actual, influența sa este atât de mare încât este considerat liderul de facto al administrației iraniene, mai scrie Il Post.

Strategii în fața unui posibil conflict cu SUA

Ascensiunea lui Larijani este strâns legată de măsurile defensive luate de Teheran în eventualitatea unei confruntări militare cu Washingtonul. După incidentele armate de anul trecut, Iranul a implementat un sistem de comandă de rezervă pentru a asigura funcționarea statului chiar și în condiții de război.

La 87 de ani, Ali Khamenei a stabilit protocoale stricte pentru continuitatea puterii. Larijani, fost comandant în Garda Revoluționară, este văzut ca un lider interimar ideal în cazul unei crize de conducere, chiar dacă statutul său de civil îl împiedică să preia oficial titlul de Lider Suprem.

Control intern, diplomație externă dar și o nouă ierarhie la Teheran

Pe lângă rolul său în aparatul de securitate și în gestionarea ordinii interne, Larijani este extrem de activ pe scena internațională. El menține legături strânse cu parteneri strategici precum Rusia și statele vecine, fiind totodată implicat în dialogul tensionat privitor la programul nuclear iranian.

Recent, Larijani a punctat poziția duală a Teheranului: țara este pregătită pentru un conflict armat, dar rămâne deschisă cooperării cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică, condiționat de rezultatul negocierilor politice.

Prezența publică tot mai constantă a lui Larijani pare să îl eclipseze pe președintele Pezeshkian, perceput ca fiind mai moderat. Într-o perioadă definită de incertitudini regionale, Ali Larijani se profilează ca figura centrală care garantează stabilitatea regimului și pregătirea acestuia pentru orice scenariu, fie el militar sau politic.

