Ayatollahul Ali Khamenei acuză protestatarii că îi fac pe plac lui Trump în contextul tulburărilor actuale. Prințul moștenitor îndeamnă iranienii să se revolte în continuare

Regimul de la Teheran se confruntă cu una dintre cele mai serioase crize interne din ultimii ani, în timp ce liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a pus manifestațiile pe seama intervenției Statelor Unite, scrie Euronews.

Într-un scurt discurs televizat, Khamenei a declarat că protestatarii „își distrug propriile străzi pentru a face fericit președintele altei țări”, făcând referire directă la Donald Trump. Mesajul său a fost însoțit de scandări antiamericane din partea susținătorilor regimului, iar tonul discursului a sugerat o înăsprire a măsurilor de represiune împotriva manifestanților.

Apelurile la protest au fost relansate joi seara de Reza Pahlavi, aflat în exil, care le-a cerut iranienilor să iasă în stradă pentru a cere libertate și schimbare politică. La ora stabilită, în mai multe cartiere din Teheran și din alte orașe mari s-au auzit scandări precum „Moarte dictatorului” și „Moarte Republicii Islamice”. Martori citați de activiști au relatat că demonstranții au aprins focuri pe străzi, iar în unele zone au fost ridicate baricade improvizate.

La scurt timp după declanșarea manifestațiilor, autoritățile au întrerupt aproape complet comunicațiile, într-o tentativă de a împiedica organizarea protestelor și transmiterea imaginilor în afara țării.

„Iranienii și-au cerut libertatea. Regimul a răspuns prin tăierea tuturor liniilor de comunicare”, a transmis Pahlavi, solicitând liderilor europeni să se alăture Statelor Unite în presarea Teheranului pentru respectarea drepturilor civile.

Televiziunea de stat iraniană a acuzat „agenți teroriști” susținuți de SUA și Israel că ar fi provocat violențe și incendieri, susținând că au fost atacate mașini, autobuze, stații de metrou și clădiri publice. Autoritățile au confirmat existența unor victime, fără a oferi un bilanț oficial. Potrivit organizației Human Rights Activists News Agency, cel puțin 42 de persoane au fost ucise, iar peste 2.270 au fost reținute de la începutul protestelor.

De ce au început protestele

Protestele din Iran au izbucnit inițial la finalul lunii decembrie, pe fondul deteriorării accelerate a situației economice. Moneda națională s-a prăbușit până la 1,4 milioane de riali pentru un dolar, iar sancțiunile internaționale și conflictul recent cu Israelul au accentuat presiunea asupra populației. Analiștii consideră că actualul val de manifestații reprezintă cea mai gravă provocare pentru regimul de la Teheran din ultimii ani.

Președintele american Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor reacționa dacă autoritățile iraniene „vor ucide violent protestatari pașnici”. Într-un interviu recent, liderul de la Casa Albă a sugerat că situația din Iran „se agravează rapid” și a lăsat să se înțeleagă că ayatollahul Khamenei ar putea lua în calcul părăsirea țării.