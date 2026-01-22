Protestatarii iranieni se simt trădați de Trump după ce acesta și-a schimbat poziția față de Iran

Protestatarii iranieni care, inițial, și-au pus speranțele în declarațiile președintelui american Donald Trump spun acum că se simt abandonați, după schimbarea bruscă de poziție privind o eventuală acțiune militară împotriva Teheranului, potrivit Time.

Interviuri cu iranieni din interiorul și din afara țării dezvăluie furie, disperare și confuzie, după săptămâni de proteste și represiune violentă.

Speranțe alimentate de avertismentele SUA

Când Trump a avertizat conducerea Iranului că „ajutorul este pe drum” în cazul în care protestatarii ar fi răniți, mulți iranieni au crezut că o intervenție internațională este iminentă.

Încrederea lor a crescut și mai mult când au apărut informații potrivit cărora Pentagonul a retras personal neesențial de la o importantă bază militară americană din regiune, gest interpretat pe scară largă drept pregătire pentru un conflict.

„Oamenii credeau că regimul este pe cale să cadă. Ne-am sunat rudele să le spunem că ajutorul vine”, a spus un om de afaceri din Teheran.

O schimbare bruscă și furia publică

Acest optimism s-a prăbușit când Trump a anunțat că va renunța la acțiunea militară, invocând asigurări din partea autorităților iraniene că uciderile vor înceta.

Protestatarii au reacționat cu furie. „Ne-a folosit. Oamenii au ieșit în stradă crezând că Statele Unite vor interveni”, a spus un iranian care a părăsit țara.

Mai mulți intervievați l-au acuzat pe Trump că a încurajat regimul. „Ne-a tăiat picioarele”, a spus un locuitor, descriind momentul în care forțele de securitate au intensificat represiunea după răzgândirea președintelui american.

Represiune brutală în întreaga țară

Protestele, declanșate inițial de colapsul economic, s-au extins la nivel național după apelurile unor figuri ale opoziției, inclusiv ale prințului moștenitor aflat în exil Reza Pahlavi.

Autoritățile au răspuns prin întreruperea internetului și a comunicațiilor, înainte de a deschide focul asupra mulțimilor, potrivit mai multor martori oculari.

Televiziunea de stat l-a citat ulterior pe liderul suprem Ali Khamenei recunoscând mii de morți.

Protestatarii au vorbit despre lunetiști, focuri de mitralieră și cadavre rămase pe străzi, cu numeroase persoane date dispărute.

Teamă, divizare și pierderea elanului

În timp ce unii iranieni cred încă că ezitarea lui Trump ar fi o tactică, mulți spun că răul a fost făcut deja.

„E ca o lege marțială. Verifică telefoanele, opresc oamenii peste tot”, a spus o femeie din Teheran.

Cei mai mulți sunt de acord că revolta a fost împinsă în clandestinitate.

„Străzile sunt liniștite acum. Regimul a supraviețuit, iar oamenii sunt îngroziți”, a spus un locuitor din nordul Iranului.

Pe fondul incertitudinii persistente, protestatarii spun că încrederea a fost ruptă, lăsând opoziția iraniană fragmentată și temătoare în fața a ceea ce urmează.