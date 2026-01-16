Prințul moștenitor al Iranului cere intensificarea presiunii internaționale pentru susținerea protestelor

„Poporul iranian ia măsuri decisive pe teren. Acum este momentul ca și comunitatea internațională să i se alăture pe deplin”, a transmis Reza Pahlavi, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, notează Reuters.

Liderul aflat în exil a spus că „segmente largi” din armată și din forțele de securitate iraniene și-ar fi exprimat în mod discret loialitatea față de el.

Opoziția iraniană rămâne fragmentată, fiind împărțită între multiple facțiuni și orientări ideologice, inclusiv monarhiștii care îl susțin pe Pahlavi.

Deși Reza Pahlavi încearcă să își consolideze rolul într-un Iran post autorități islamice, președintele Trump și-a exprimat incertitudinea privind capacitatea acestuia de a obține susținerea iranienilor, declarând: „Nu știu dacă țara lui i-ar accepta conducerea, dar dacă ar fi așa, eu nu aș avea nimic împotrivă”.

Președintele Trump a susținut în repetate rânduri că va interveni militar în Iran dacă regimul va începe să ucidă protestatari, însă miercuri, liderul de la Casa Albă a anunțat că execuțiile în Iran s-ar fi oprit.