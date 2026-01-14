Prima pagină » Știri externe » Trump susține că execuțiile protestatarilor arestați din Iran s-a oprit

Trump susține că execuțiile protestatarilor arestați din Iran s-a oprit

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că a fost informat „din surse sigure” că planurile de execuții în Iran au încetat, chiar dacă Teheranul a semnalat procese și execuții rapide în cadrul represiunii împotriva protestatarilor.
Sursa: Mediafax Foto/Hepta
Laurentiu Marinov
14 ian. 2026, 23:14, Știri externe

Afirmațiile președintelui american, cu puține detalii, vin în contextul în care acesta le-a spus iranienilor protestatari în ultimele zile că „ajutorul este pe drum” și că administrația sa va „acționa în consecință” pentru a răspunde guvernului iranian, potrivit AP.

Președintele Donald Trump nu a oferit, însă detalii despre cum ar putea reacționa SUA și nu a fost clar dacă comentariile sale de miercuri au indicat că va amâna acțiunile.

„Ni s-a spus că uciderile din Iran se opresc – s-au oprit – se opresc”, a spus Trump. „Și nu există niciun plan pentru execuții, sau o execuție, sau execuții – așa că mi s-a spus asta din surse sigure.”

Președintele s-a consultat marți cu echipa sa de securitate națională cu privire la următorii pași, după ce le-a spus reporterilor că el consideră că masacrul din Iran este „semnificativ”.

