Iranul și-a închis spațiul aerian

Site-ul de urmărire a zborurilor FlightRadar24.com a menționat că ordinul a închis spațiul aerian al Iranului pentru cel puțin două ore.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a anunțat că spațiul aerian al Iranului este închis tuturor zborurilor, cu excepția sosirilor și plecărilor civile internaționale, potrivit CNN.

Mai multe zboruri comerciale erau încă în zbor miercuri noaptea, cu destinația aeroporturilor din Teheran, conform datelor de zbor open-source.

Închiderea va dura două ore și 15 minute. În această perioadă, în spațiul aerian sunt permise doar zborurile cu permisiune prealabilă din partea Autorității Aviației Civile Iraniene.

Ministrul de externe al Iranului se declară „pregătit pentru negocieri”

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat într-un interviu acordat emisiunii „Special Report” de pe canalul FOX News că Iranul este „pregătit pentru negocieri” și că este așa de 20 de ani. El a îndemnat SUA să găsească o soluție prin negocieri și a spus că „diplomația este mult mai bună decât războiul”.

Araghchi a dat vina pe grupările teroriste pentru violențe, ca parte a unui „complot israelian” de a-l „trage pe Trump în conflict”.