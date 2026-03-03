Madridul reacționează după ce Trump a spus că întrerupe relațiile comerciale SUA-Spania

Spania a reacționat, marți, la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a anunțat că va întrerupe relațiile comerciale SUA-Spania pentru că premierul țării, Pedro Sanchez, a refuzat să ajute SUA în atacul asupra Iranului.

„Spania este un membru cheie al NATO, își îndeplinește angajamentele și contribuie în mod semnificativ la apărarea teritoriului european. De asemenea, este o forță exportatoare importantă în cadrul UE și un partener comercial de încredere pentru 195 de țări din întreaga lume, inclusiv Statele Unite, cu care menținem o relație comercială de lungă durată și reciproc avantajoasă. Dacă administrația SUA dorește să revizuiască această relație, trebuie să o facă respectând autonomia companiilor private, dreptul internațional și acordurile bilaterale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite”, a spus un purtător de cuvânt al cabinetului premierului spaiol, potrivit Associated Press și POLITICO.

Marți, în Biroul Oval, în timpul unei conferințe comune cu Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, Trump a declarat că premierul Pedro Sanchez a refuzat să ajute SUA în atacul asupra Iranului. Trump a spus că spaniolii au avut o atitudine neprietenoasă.

„Spania ne-a spus că nu putem folosi bazele lor și că e în regulă, nu avem nevoie de ele. (…) Nimeni nu ne va spune să nu le folosim. Dar nu avem nevoie. Au fost neprietenoși. (…) Vom întrerupe tot comerțul cu Spania. Nu mai vrem să avem de-a face cu Spania”, a spus Trump marți, în Biroul Oval.