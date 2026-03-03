Prima pagină » Știrile zilei » Cum a reușit Iranul cu o dronă să dezafecteze stația CIA din Arabia Saudită

Cum a reușit Iranul cu o dronă să dezafecteze stația CIA din Arabia Saudită

Corespondenții Washington Post dezvăluie, marți, că dronele iraniene, care au atacat mai multe consulate și ambasade ale SUA din statele din Golf și Orient, au reușit să lovească și să dezafecteze și stația CIA din Riad, Arabia Saudită.
Sorina Matei
03 mart. 2026, 23:54, Știri externe

Chiar în seara în care o altă dronă iraniană a lovit consulatul SUA din Dubai, care este cuprins de flăcări, Washington Post dezvăluie că, luni, dronele iraniene au lovit stația CIA de la Ambasada SUA din Arabia Saudită.

Lovitura „echivalează cu o victorie simbolică pentru republica islamică, în contextul în care aceasta atacă ținte și personal american din Orientul Mijlociu”, potrivit a două persoane familiarizate cu situația și citate de Washington Post.

O alertă internă a Departamentului de Stat, obținută de The Post, menționa că atacul a „prăbușit” o parte din acoperișul ambasadei și a „contaminat” interiorul cu fum. Notificarea menționa că ambasada a suferit „daune structurale”, iar personalul „continuă să se adăpostească la fața locului”.

Amploarea totală a pagubelor nu a fost imediat clară și nu au existat raportări de răniți în rândul personalului CIA.

Guvernele SUA și Arabia Saudită au confirmat că două drone au lovit complexul ambasadei SUA din Riyadh, dar nu au dezvăluit că centrul de spionaj al Americii a fost lovit în atac.

Deși atacul reprezintă o mică lovitură pentru prezența agenției de spionaj în Arabia Saudită, acesta ar putea avea o semnificație pentru un regim aflat în dificultate, care a considerat mult timp CIA drept dușmanul său suprem, având în vedere sprijinul secret al Washingtonului pentru lovitura de stat militară din 1953 care l-a înlăturat din funcție pe prim-ministrul ales al Iranului, arată Post.

Ambasada SUA din Riad, după atac

Ambasada SUA din Riad, după atac

Foști ofițeri CIA care au lucrat în regiune spun că pierderea stației este o perturbare, dar că există soluții alternative.

„Retragerile fac parte din afacere”, a spus un fost ofițer care a servit în Orientul Mijlociu și care, la fel ca alții, a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre agenția clandestină.

„Legăturile locale sunt atât de strânse încât cred că saudiții vor întinde covorul roșu” pentru pentru spionii americani. „Există multă redundanță încorporată în aceste lucruri”, încheie Post.

