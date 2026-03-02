Cât costă un zbor de la Riad spre București, singura cale de ieșire din Orientul Mijlociu

Potrivit ofertelor disponibile pentru începutul lunii martie pe portalul Skyscanner, un zbor pe ruta Riad – București pornește de la aproximativ 1.171 lei, în varianta cea mai ieftină, cu o escală și o durată de peste 13 ore.

Prețurile cresc la 1.544 – 1.656 lei pentru curse operate de companii precum Turkish Airlines sau Lufthansa, cu escală la Istanbul sau München și timpi de călătorie între 7 și 13 ore.

Pentru opțiuni considerate mai rapide sau cu servicii premium, tarifele pot depăși 4.000 de lei, în special în cazul unor operatori precum Qatar Airways.

Majoritatea curselor implică cel puțin o escală, cele mai frecvente puncte de tranzit fiind Istanbul, Doha, Atena, Varșovia sau Paris.

Durata totală a călătoriei variază între 7 ore și peste 17 ore, în funcție de conexiuni și timpul de așteptare în aeroporturi. Nu există, în prezent, zboruri directe pe această rută.

Riad, o zonă stabilă în conflictul actual

În contextul actual, în care mai multe aeroporturi din regiune operează sub restricții sau cu orare reduse, Riadul a devenit un nod aerian stabil, cu legături active spre Europa și alte destinații internaționale.

Arabia Saudită nu este implicată direct în confruntările recente, iar spațiul său aerian rămâne deschis pentru traficul comercial, ceea ce explică interesul crescut pentru această rută.

Tarifele pot varia de la o zi la alta, în funcție de cerere și disponibilitatea locurilor. În perioade de tensiune regională, creșterea cererii pentru rute considerate sigure poate duce la majorări rapide ale prețurilor.

Pentru pasagerii aflați în tranzit sau care caută o rută alternativă de ieșire din Orientul Mijlociu, Riad rămâne în acest moment una dintre cele mai accesibile opțiuni – însă nu și cea mai ieftină.