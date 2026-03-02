Say Hello to Hilo™! S-au lansat primele produse glo™ premium cu tehnologia de încălzire TurboStart™

BAT lansează în România primele dispozitive glo cu tehnologia de încălzire TurboStart™ Quartz, pentru cel mai rapid timp până la primul puf. Cele două dispozitive sunt însoțite de lansarea unor consumabile noi din tutun și plante de rooibos, destinate a se folosi exclusiv cu glo Hilo, care permit un transfer precis al căldurii și includ tehnologia StickSeal™, pentru zero reziduuri de tutun*.

* atunci când dispozitivele glo™ sunt utilizate exclusiv cu consumabilele cu tehnologia StickSeal™ nu există resturi de tutun în dispozitiv.

Inovație glo™

Say Hello to Hilo™! BAT marchează mai multe premiere în România: dispozitive și consumabile noi, dezvoltate în pas cu schimbările din jur, alături de o aplicație gândită pentru nevoile consumatorilor.

Hilo și Hilo Plus, două produse premium pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, sunt singurele dispozitive glo de acest tip care integrează tehnologia TurboStart™ Quartz, un element de încălzire ce utilizează atât încălzire rezistivă, cât și unde infraroșii, oferind cea mai importantă inovație din istoria glo™.

Pentru a susține Hilo și Hilo Plus, au fost lansate două consumabile noi, din tutun (virto™) și plante de rooibos (rivo™).

Noua aplicație myglo oferă un nivel ridicat de personalizare, incluzând funcții precum „find my glo” și blocarea dispozitivului.

„Lansarea noii strategii de brand glo™, a identității și a expresiei creative își propune să repoziționeze glo™ ca un brand premium, prin inovație distinctivă, pentru a accelera creșterea în segmentul premium și a consolida loialitatea consumatorilor. Prin diferențiere, consecvență și excelență în execuție, ne propunem să ducem glo la nivelul unui brand iconic”, spune Elly Criticou, Director Global, categoria Heated Products în cadrul BAT.

Ce aduc nou Hilo & Hilo Plus

Noile dispozitive Hilo și Hilo Plus deschid un nou capitol în zona premium a inovației glo™.

Glo™ Hilo combină funcționalitatea all-in-one și este gata de utilizare în doar cinci secunde, fiind în prezent cel mai rapid dispozitiv de încălzire de la glo disponibil**.

**În comparație cu dispozitivele glo™ anterioare

Designul glo™ Hilo Plus în două piese include un suport portabil de încărcare și stiloul de încălzire EasySwitch™. Datorită opțiunii de utilizare duală, stiloul poate fi folosit fie împreună cu suportul de încărcare, fie independent. Ambele dispozitive sunt disponibile în șapte culori premium.

Hilo și Hilo Plus oferă două moduri de încălzire, Standard și Boost, modul Standard putând fi personalizat prin aplicație. Față de dispozitivele glo™ anterioare, modul Boost durează acum 4 minute și 10 secunde, iar modul Standard 5 minute și 10 secunde.

Atât Hilo. cat și Hilo Plus pot fi utilizate împreună cu noua aplicație myglo. Aplicația permite schimbarea mesajelor de început și de final, personalizarea numelui dispozitivului afișat pe ecranul EasyView™, ajustarea duratei sesiunilor, verificarea locației aproximative a dispozitivului prin Bluetooth și blocarea acestuia pentru a preveni utilizarea neautorizată.

Pentru Hilo și Hilo Plus, au fost lansate două consumabile noi, concepute exclusiv pentru aceste dispozitive. virto™ sunt produse din tutun care nu ard, ci încălzesc tutunul și conțin tutun atent selecționat. rivo™ sunt produse pe bază de plante cu conținut de nicotină, destinate încălzirii, realizate din frunze de rooibos. Ambele produse au structuri special concepute care permit un transfer precis al căldurii pe întreaga lungime a stick-ului și includ tehnologia StickSeal™, menită să prevină desprinderea fragmentelor de tutun sau rooibos, eliminând astfel necesitatea curățării dispozitivului*.

Mai multe informații și update-uri despre produsele glo™ poți afla pe myglo.com.

(18+) glo™ este un dispozitiv electronic ce se utilizează împreună cu consumabilele compatibile ce conțin nicotină, o substanță ce creează dependență. Este destinat consumatorilor peste 18 ani. Acest produs nu este lipsit de riscuri.

Articol susținut de Glo