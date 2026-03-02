Prima pagină » Social » Ceaușescu lovește când ți-e lumea mai dragă / Termen – limită pentru Arhiepiscopia Tomisului – trebuie să elibereze Casa Pilescu luna asta

Ceaușescu lovește când ți-e lumea mai dragă / Termen – limită pentru Arhiepiscopia Tomisului – trebuie să elibereze Casa Pilescu luna asta

O bijuterie arhitectonică de început de secol XX, Casa Pilescu din Constanța a servit reședință oficială Arhiepiscopiei Tomisului vreme de 50 de ani, însă un decret dat de Ceaușescu tot acum 50 de ani expiră luna asta.
Ceaușescu lovește când ți-e lumea mai dragă / Termen - limită pentru Arhiepiscopia Tomisului - trebuie să elibereze Casa Pilescu luna asta
Luiza Moldovan
02 mart. 2026, 10:32, Social

Pe 23 martie 2026 expiră termenul de 50 ani prin care Casa Pilescu, din Constanța, era dată spre folosință gratuită Arhiepiscopiei Tomisului.

ÎPS Teodosie al Tomisului trebuie să elibereze, pe 23 martie 2026, clădirea dată în folosință gratuită Arhiepiscopiei Tomisului, prin decret prezidențial al lui Nicolae Ceaușescu, emis în urmă cu 50 de ani, potrivit Dobrogea Live.

Vila, situată vizavi de Cazinoul Constanța, are peste 600 de mp și a fost reședință oficială a Înaltpreasfințitului Teodosie, arhiepiscopul Tomisului.

Casa Pilescu, una dintre semnăturile arhitectonice de bază ale Constanței

După expirarea perioadei, vila (care este și monument istoric) va reveni în proprietatea statului, adică în administrarea primăriei Constanța, relatează publicația citată.

Imobilul, cunoscut sub denumirea de Casa „Nicolae Pilescu”, este situat pe bulevardul paralel cu Cazinoul Constanța, într-una dintre cele mai bune zone ale orașului.

Casa e construită în 1903 și a aparținut medicului comunei (orașului) Constanța, reputatul doctor Nicolae Pilescu, care a construit-o după organizarea promenadei pe malul mării și după sistematizarea Bulevardului Elisabeta, după descrierea Heritage Constanța.

Clasic, neoclasic

Din punct de vedere architectural, casa este o combinație foarte reușită între stilurile neoclasic, rococo și Art Nouveau și este dispusă pe două niveluri asimetrice.

Feroneria Art Nouveau este bogat ornamentată.

Fațada dinspre bulevardul Elisabeta are patru ferestre la parter, cu vedere spre mare.

De asemenea, ușile tripartite sunt decorate cu ghirlande, bolțari, volute, în stil specific Art Nouveau.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cum își protejează România populația, în caz de atac militar. Situația adăposturilor civile, la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Lista, adresa și starea buncărelor, pe județe
G4Media
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul
Cât va dura războiul Iran - SUA, de fapt. Donald Trump a făcut anunțul momentului
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
Libertatea
Ecuația piureului. Câte minute trebuie să lași cartofii să fiarbă, de fapt. Detaliul care face diferența
CSID
Iran, printre cei mai mari producători auto din lume, dar aproape nimeni nu a auzit de mașinile IKCO și SAIPA. Cum arată și cât costă
Promotor