Ceaușescu lovește când ți-e lumea mai dragă / Termen – limită pentru Arhiepiscopia Tomisului – trebuie să elibereze Casa Pilescu luna asta

Pe 23 martie 2026 expiră termenul de 50 ani prin care Casa Pilescu, din Constanța, era dată spre folosință gratuită Arhiepiscopiei Tomisului.

ÎPS Teodosie al Tomisului trebuie să elibereze, pe 23 martie 2026, clădirea dată în folosință gratuită Arhiepiscopiei Tomisului, prin decret prezidențial al lui Nicolae Ceaușescu, emis în urmă cu 50 de ani, potrivit Dobrogea Live.

Vila, situată vizavi de Cazinoul Constanța, are peste 600 de mp și a fost reședință oficială a Înaltpreasfințitului Teodosie, arhiepiscopul Tomisului.

Casa Pilescu, una dintre semnăturile arhitectonice de bază ale Constanței

După expirarea perioadei, vila (care este și monument istoric) va reveni în proprietatea statului, adică în administrarea primăriei Constanța, relatează publicația citată.

Imobilul, cunoscut sub denumirea de Casa „Nicolae Pilescu”, este situat pe bulevardul paralel cu Cazinoul Constanța, într-una dintre cele mai bune zone ale orașului.

Casa e construită în 1903 și a aparținut medicului comunei (orașului) Constanța, reputatul doctor Nicolae Pilescu, care a construit-o după organizarea promenadei pe malul mării și după sistematizarea Bulevardului Elisabeta, după descrierea Heritage Constanța.

Clasic, neoclasic

Din punct de vedere architectural, casa este o combinație foarte reușită între stilurile neoclasic, rococo și Art Nouveau și este dispusă pe două niveluri asimetrice.

Feroneria Art Nouveau este bogat ornamentată.

Fațada dinspre bulevardul Elisabeta are patru ferestre la parter, cu vedere spre mare.

De asemenea, ușile tripartite sunt decorate cu ghirlande, bolțari, volute, în stil specific Art Nouveau.