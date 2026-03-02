Prima pagină » Social » Trei bărbați jefuiți în Capitală după întâlniri aranjate online. Un tânăr de 18 ani, reținut

Un tânăr de 18 ani a fost reținut de polițiștii din București, fiind acuzat că ar fi agresat și jefuit trei bărbați în Sectorul 5, după ce victimele ar fi fost chemate la întâlniri de o femeie de 20 de ani.
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
02 mart. 2026, 10:39, Social

În noaptea de 26 spre 27 februarie, în jurul orei 00.30, polițiștii au fost sesizați că un bărbat este agresat într-un imobil din Sectorul 5.

La fața locului a fost identificată victima, un bărbat de 24 de ani, care prezenta urme vizibile de violență la nivelul capului. Un echipaj medical i-a acordat îngrijiri, iar ulterior acesta a fost transportat la spital.

Din cercetări a reieșit că, în jurul orei 23.30, cu puțin timp înainte de apelul la 112, bărbatul s-ar fi deplasat la locuința unei tinere de 20 de ani pentru a întreține relații sexuale.

În imobil s-ar fi aflat și un alt bărbat, care l-ar fi amenințat cu un obiect tăietor-înțepător și l-ar fi lovit cu o armă albă, deposedându-l de 1.000 de lei și 200 de dolari.

La scurt timp după comiterea faptei, polițiștii au depistat cele două persoane implicate, tânărul de 18 ani, bănuit de agresiune și jaf, și femeia de 20 de ani, care l-ar fi chemat pe bărbat la adresă. Ambii au fost conduși la audieri.

Tânărul a mai comis astfel de fapte

În urma extinderii cercetărilor, anchetatorii au stabilit că tânărul ar mai fi comis fapte similare.

Astfel, în aceeași zi de 26 februarie, în jurul orei 19.00, acesta ar fi amenințat un alt bărbat cu un obiect tăietor-înțepător și cu un pistol, în locuința tinerei, unde victima fusese chemată pentru raporturi sexuale, și l-ar fi deposedat de 500 de lei.

De asemenea, la 21 februarie, în jurul orei 20.00, într-un parc din Sectorul 5, tânărul ar fi profitat de faptul că un bărbat se întâlnise cu aceeași femeie, în urma unor discuții pe o rețea de socializare.

Având fața acoperită, acesta l-ar fi agresat, amenințându-l cu un obiect tăietor-înțepător și cu un pistol, și i-ar fi luat 600 de lei.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, tânăra ar fi avut un cont pe Tinder, prin intermediul căruia ar fi racolat bărbați. Ulterior, fie îi convingea să vină la locuința sa pentru raporturi sexuale contra cost, moment în care iubitul ei ar fi ieșit dintr-o altă cameră și, sub amenințarea unui cuțit și a unui pistol de jucărie, i-ar fi deposedat de bani, fie stabilea întâlniri în oraș, unde tânărul ar fi apărut și ar fi acționat în același mod. Sursele citate mai sus susțin că femeia le-ar fi declarat anchetatorilor că ar fi fost constrânsă de partener să participe la aceste fapte, aspect care este în continuare verificat de către anchetatori.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior magistrații au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 17, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru tâlhărie calificată.

