Primăria Capitalei anunță că Poliția Locală le-a cerut operatorilor de salubritate din sectoarele 1, 3 și 5 să trateze cu seriozitate deszăpezirea.
Firmele de salubrizare, somate să deszăpezească trotuarele și trecerile de pietoni din trei sectoare ale Capitalei
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Daiana Rob
22 feb. 2026, 11:40, Politic

„Zona centrală, Centrul Vechi, sunt cărțile de vizită ale Capitalei! Aici vin turiști, delegații, dar și bucureșteni, care ies la teatru, la un restaurant. Și sunt nevoiți să o ia prin zăpadă și prin bălțile formate”, anunță Primăria Capitalei, într-o postare publicată pe Facebook. 

Potrivit anunțului dat, duminică, Poliția Locală a Capitalei le-a cerut firmelor de salubrizare din sectoarele 1, 3 și 5 să curețe trecerile de pietoni, pe toată lățimea zebrei, să deszăpezească stațiile STB pe toată lățimea zonei de așteptare, dar și să curețe zăpada de pe trotuare pe toată lățimea lor, iar scurgerile pluviale să nu fie acoperite de zăpadă. 

Potrivit Primăriei, firmele de salubrizare trebuie să urmeze același proces și în cartiere.

„Dacă nu se conformează, operatorii, contractați de primăriile de sector ca să deszăpezească, vor fi din nou sancționați”, informează Primăria Capitalei. 

Potrivit Primăriei, până acum, s-au constatat probleme în sectoarele 1, 2, 3 și 5.

