Prima pagină » Social » Autobuz transformat în bar în centrul Capitalei. Polițiștii au dat amenzi și au reținut certificatul de înmatriculare

Autobuz transformat în bar în centrul Capitalei. Polițiștii au dat amenzi și au reținut certificatul de înmatriculare

Polițiștii rutieri au depistat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în centrul Capitalei, un autobuz care avea făcute modificări neomologate. Acesta avea amenajată o zonă de bar. Polițiștii au dat amenzi și au reținut cenrtificatul de înmatriculare.
Drifturi pe zăpadă: 19 șoferi au rămas fără permis noaptea trecută în Capitală
Drifturi pe zăpadă: 19 șoferi au rămas fără permis noaptea trecută în Capitală
Dominic Fritz: Aș propune un pact între partidele politice, că nu vom crește taxele nici anul acesta, nici anul viitor
Dominic Fritz: Aș propune un pact între partidele politice, că nu vom crește taxele nici anul acesta, nici anul viitor
Dominic Fritz despre pachetul de solidaritate propus de PSD: USR nu va fi de acord să spunem, trecem pe caiet și să plătească următoarea generație
Dominic Fritz despre pachetul de solidaritate propus de PSD: USR nu va fi de acord să spunem, trecem pe caiet și să plătească următoarea generație
Rogobete, despre spargerea monopolului CNAS: „Automat crește standardul de îngrijire”
Rogobete, despre spargerea monopolului CNAS: „Automat crește standardul de îngrijire”
Alexandru Rogobete, după cazul medicului care opera la privat în timpul programului de la stat: Nu funcționează doar cu vorba bună. Voi declanșa un control național extins
Alexandru Rogobete, după cazul medicului care opera la privat în timpul programului de la stat: Nu funcționează doar cu vorba bună. Voi declanșa un control național extins
Cosmin Pirv
22 feb. 2026, 11:09, Social

În cadrul unei acțiuni desfășurate în noaptea de sâmbătă spre duminică, polițiștii Brigăzii Rutiere a Capitalei, au depistat în Piața Constituției un autobuz care avea modificări neomologate.

Acesta avea mai puține locuri față de numărul prevăzut în cartea de identitate a vehiculului.

Totodată, avea montate în interior accesorii tip „Bar” neomologate și sistem de lumini neconforme.

Șoferul autobuzului, un bărbat în vârstă de 58 de ani, a fost amendat cu 1.215 lei, fiind dispusă măsura reținerii certificatului de înmatriculare și retragerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare până la remedierea deficiențelor constatate.

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: Aproape 53% dintre cei peste 5500 de cititori care au răspuns susțin legalizarea parteneriatului civil indiferent de sex
G4Media
Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mari de la 1 iulie 2026. Decizia este oficială
Gandul
Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Libertatea
Care este cea mai nesănătoasă brânză din supermarket? Majoritatea românilor o consumă zilnic
CSID
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor