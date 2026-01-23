Proprietarul barului elvețian care a ars de Anul Nou va fi eliberat din închisoare

Pe 9 ianuarie, Jacques Moretti a fost plasat în arest preventiv, iar trei zile mai târziu, instanța i-a confirmat măsura pentru trei luni. Cu toate acestea, echipa de apărare a coproprietarilor barului distrus de incendiu a depus o cerere de eliberare a acestuia sub mai multe condiții, inclusiv plata unei cauțiuni de aproximativ 215.000 de euro, potrivit Le Figaro.

Un apropiat al lui Jacques Moretti, care a dorit să rămână anonim, s-a oferit să plătească suma, ceea ce a facilitat probabil eliberarea sa.

Instanța a adaugat că lui Jacques Moretti i se „interzice să părăsească teritoriul elvețian”, „i se impune să predea toate documentele sale de identitate” și „se obligă să se prezinte zilnic la o secție de poliție”.

Privarea de libertate a fost cerută insistent de avocații familiilor victimelor, care au fost extrem de critici față de modul în care procedurile au fost conduse până în prezent de autoritățile cantonale, în special în ceea ce privește libertatea acordată cuplului care deținea proprietatea.

Decizie neașteptată

„Aceasta este o decizie neașteptată și deosebit de șocantă pentru clientul meu și familiile victimelor”, a declarat avocatul Christophe de Galembert pentru Le Figaro . „Au trecut abia trei săptămâni de la tragedie. Ancheta abia începe. Suspiciuni foarte serioase planează asupra lui Jacques Moretti. Instanța care supraveghează arestul preventiv a dispus eliberarea sa, excluzând riscul unei fugi în Franța și, în special, în Corsica, unde inculpatul are legături cunoscute. De asemenea, se ridică întrebări cu privire la absența oricărui risc de coluziune, fie cu terți, fie chiar între cuplul Moretti însuși.”

În ceea ce o privește pe soția sa, Jessica Moretti, acuzarea a susținut că, „având în vedere trecutul și conexiunile sale personale, o cerere de măsuri alternative ar atenua riscul de fugă”.

Această declarație vine după ce cuplul a fost supus unor interogatorii îndelungate în timpul audierilor de marți și miercuri. În ceea ce-l privește pe Jacques Moretti, „am considerat că este o persoană care nu a evitat întrebările și a răspuns la toate”, a declarat presei José Coret, avocatul care reprezintă șase victime și familiile acestora. Avocații apărării și Jessica Moretti au refuzat să comenteze.