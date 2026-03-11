Prima pagină » Știrile zilei » Iran a lansat un val de rachete asupra Israelului și a mai multor state din regiunea Golfului

Iran a lansat un val de rachete asupra Israelului și a mai multor state din regiunea Golfului

Armata israeliană a anunțat că mai multe rachete au fost lansate din Iran spre Israel, iar mai multe state din Golful Persic au raportat interceptări ale unor atacuri aeriene.
Iran a lansat un val de rachete asupra Israelului și a mai multor state din regiunea Golfului
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
11 mart. 2026, 04:29, Știri externe

IDF a anunțat că a detectat o nouă serie de rachete lansate din Iran. În urma anunțului, sistemele de avertizare au fost activate în Tel Aviv și în mai multe colonii din Cisiordania, relatează Associated Press

În același timp, Corpul Gărzii Revoluționare Islamice a anunțat că a lansat „cea mai intensă și mai grea operațiune” de la începutul războiului. Atacul vizează mai multe ținte din Israel și baze americane din regiune. 

„Vom continua atacurile noastre susținute cu hotărâre și forță, iar în continuarea acestui război ne gândim doar la capitularea completă a inamicului”, a transmit Corpul, potrivit CNN

În paralel, mai multe state din regiunea Golfului au raportat amenințări aeriene.

În Bahrain, sirenele au fost activate miercuri dimineață devreme pentru a avertiza populația cu privire la un posibil atac iranian, întrucât marți, o femeie în vârstă de 29 de ani și-a pierdut viața și alte opt persoane au fost rănite într-un atac atribuit Teheranului. 

Emiratele Arabe Unite au anunțat că sistemele lor de apărare aeriană au fost activate pentru a intercepta un potențial val de atacuri iraniene. 

În Arabia Saudită, Ministerul Apărării a declarat că forțele de apărare au interceptat și distrus șase rachete balistice lansate către o bază militară din estul țării. În plus, armata saudită a interceptat și două drone deasupra orașului Hafar al Batin. 

Recomandarea video

BREAKING Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
G4Media
Un chirurg vascular dezvăluie secretul vieții până la 90 de ani. Obiceiurile simple care pot menține arterele tinere și inima puternică
Gandul
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Averea lui Donald Trump a crescut cu 1,4 miliarde de dolari doar în ultimul an. Pe ce loc e în topul miliardarilor lumii
Libertatea
Te doare capul des? Acesta este cel mai bun ceai pentru a scăpa de migrenă. Planta costă 15 lei în piețe!
CSID
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Promotor