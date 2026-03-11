Iran a lansat un val de rachete asupra Israelului și a mai multor state din regiunea Golfului

IDF a anunțat că a detectat o nouă serie de rachete lansate din Iran. În urma anunțului, sistemele de avertizare au fost activate în Tel Aviv și în mai multe colonii din Cisiordania, relatează Associated Press.

În același timp, Corpul Gărzii Revoluționare Islamice a anunțat că a lansat „cea mai intensă și mai grea operațiune” de la începutul războiului. Atacul vizează mai multe ținte din Israel și baze americane din regiune.

„Vom continua atacurile noastre susținute cu hotărâre și forță, iar în continuarea acestui război ne gândim doar la capitularea completă a inamicului”, a transmit Corpul, potrivit CNN.

În paralel, mai multe state din regiunea Golfului au raportat amenințări aeriene.

În Bahrain, sirenele au fost activate miercuri dimineață devreme pentru a avertiza populația cu privire la un posibil atac iranian, întrucât marți, o femeie în vârstă de 29 de ani și-a pierdut viața și alte opt persoane au fost rănite într-un atac atribuit Teheranului.

Emiratele Arabe Unite au anunțat că sistemele lor de apărare aeriană au fost activate pentru a intercepta un potențial val de atacuri iraniene.

În Arabia Saudită, Ministerul Apărării a declarat că forțele de apărare au interceptat și distrus șase rachete balistice lansate către o bază militară din estul țării. În plus, armata saudită a interceptat și două drone deasupra orașului Hafar al Batin.