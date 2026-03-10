Prima pagină » Știrile zilei » De ce războiul scumpește totul: țările din Orientul și-au redus producția de petrol cu ​​aproape 7 milioane de barili pe zi

De ce războiul scumpește totul: țările din Orientul și-au redus producția de petrol cu ​​aproape 7 milioane de barili pe zi

Bloomberg dezvăluie astăzi că, de la începutul războiului din Iran, țările din Orientul Mijlociu, mari producătoare de petrol, și-au redus producția cu aproape 7 milioane de barili pe zi. Petrolul este mai greu de importat pentru alte state, motiv pentru care a devenit mai scump, ceea ce duce la creșterea costului vieții.
De ce războiul scumpește totul: țările din Orientul și-au redus producția de petrol cu ​​aproape 7 milioane de barili pe zi
Sorina Matei
10 mart. 2026, 12:57, Economic

Țările din Orientul Mijlociu și-au redus producția de petrol cu ​​5,9-6,7 milioane de barili pe zi din cauza interdicției impuse de Iran asupra transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz și a umplerii instalațiilor de depozitare a combustibilului, relatează Bloomberg , citând surse.

Potrivit agenției,

  • Arabia Saudită a redus producția de petrol cu ​​2-2,5 milioane de barili pe zi,
  • Irakul a redus producția cu 2,9 milioane de barili pe zi
  • Emiratele Arabe Unite au redus producția cu 500.000-800.000 de barili pe zi
  • Kuweitul a redus, de asemenea, producția de combustibil cu aproximativ 500.000 de barili pe zi

Pe 10 martie, prețul țițeiului Brent a scăzut cu peste 6%, ajungând la 92,54 dolari. Până la ora 12:02 PM, ora Moscovei, prețul contractelor futures Brent era de 92,33 dolari (-6,68%).

Strâmtoarea Ormuz este singura piață de desfacere pentru exporturile de petrol din țările Golfului Persic.

Pe 2 martie, în urma lansării operațiunii militare americane și israeliene împotriva Iranului, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a anunțat că va „arde” navele care încercau să tranziteze Strâmtoarea.

Pe 4 martie, Iranul a impus o interdicție de călătorie pe coridorul maritim. Potrivit Reuters, peste 150 de petroliere au fost blocate în apropierea strâmtorii și ancorate în larg.

Recomandarea video

VIDEO Ce prețuri sunt la benzină și motorină în România, pe județe, în ziua în care barilul a depășit pragul psihologic de 100 dolari
G4Media
Cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, secretar de stat la Fonduri Europene, filmează lifturile, steagurile și sălile din minister și pretinde că astfel muncește. În ultimul clip, o tentativă nereușită de viral, apare și Dragoș Pîslaru
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional, reabilitat. Adrian Mladin e din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
Libertatea
Cele 4 zodii care vor fi răsfățate de Univers în luna martie. Norocul și oportunitățile apar pe neașteptate!
CSID
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor