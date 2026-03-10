De ce războiul scumpește totul: țările din Orientul și-au redus producția de petrol cu ​​aproape 7 milioane de barili pe zi

Bloomberg dezvăluie astăzi că, de la începutul războiului din Iran, țările din Orientul Mijlociu, mari producătoare de petrol, și-au redus producția cu aproape 7 milioane de barili pe zi. Petrolul este mai greu de importat pentru alte state, motiv pentru care a devenit mai scump, ceea ce duce la creșterea costului vieții.