Țările din Orientul Mijlociu și-au redus producția de petrol cu 5,9-6,7 milioane de barili pe zi din cauza interdicției impuse de Iran asupra transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz și a umplerii instalațiilor de depozitare a combustibilului, relatează Bloomberg , citând surse.
Pe 10 martie, prețul țițeiului Brent a scăzut cu peste 6%, ajungând la 92,54 dolari. Până la ora 12:02 PM, ora Moscovei, prețul contractelor futures Brent era de 92,33 dolari (-6,68%).
Strâmtoarea Ormuz este singura piață de desfacere pentru exporturile de petrol din țările Golfului Persic.
Pe 2 martie, în urma lansării operațiunii militare americane și israeliene împotriva Iranului, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a anunțat că va „arde” navele care încercau să tranziteze Strâmtoarea.
Pe 4 martie, Iranul a impus o interdicție de călătorie pe coridorul maritim. Potrivit Reuters, peste 150 de petroliere au fost blocate în apropierea strâmtorii și ancorate în larg.