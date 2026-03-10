Prima pagină » Știri externe » Iranul lansează un val de drone spre Arabia Saudită și Kuweit, în ziua a 11-a a războiului din Orientul Mijlociu

Iranul a lansat marți dimineață un nou val de drone spre Arabia Saudită și Kuweit, în timp ce conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran a intrat în cea de-a 11-a zi, scrie Euronews.
Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat că forțele sale au interceptat drone deasupra regiunii estice bogate în petrol a țării. La rândul său, Garda Națională din Kuweit a declarat că a doborât mai multe drone în nordul și sudul țării, prevenind eventuale pagube, mai arată Euronews.

Nu au fost raportate victime sau distrugeri majore în urma atacurilor.

Conflictul intră în a 11-a zi

Atacul vine pe fondul intensificării conflictului declanșat la sfârșitul lunii februarie, când Statele Unite și Israelul au lansat lovituri aeriene asupra Iranului. De atunci, Iranul a răspuns prin atacuri cu drone și rachete în mai multe zone ale regiunii, iar tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească.

Escaladarea conflictului a avut impact și asupra piețelor internaționale, provocând fluctuații ale prețului petrolului și instabilitate pe piețele financiare.

Mesaje contradictorii din partea lui Donald Trump

Președintele american Donald Trump a transmis luni mesaje contradictorii despre durata războiului. Într-un discurs susținut în Florida în fața unor parlamentari republicani, Trump a declarat că operațiunea militară din Orientul Mijlociu se va încheia „foarte curând”.

Ulterior, la un alt eveniment, liderul american a spus că războiul va continua atât timp cât va fi necesar pentru a atinge obiectivele Washingtonului.

SUA justifică operațiunile militare

Donald Trump a susținut că intervenția militară este necesară pentru a proteja aliații Statelor Unite și interesele americane în regiune. Președintele american a afirmat, fără a prezenta dovezi, că Iranul ar încerca să își extindă influența și să „preia controlul asupra Orientului Mijlociu”.

Conflictul rămâne unul dintre cele mai grave episoade de escaladare militară din regiune din ultimii ani, iar comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluțiile.

