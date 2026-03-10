Fostul consilier al lui Robert Nixon, a cărui mărturie a influențat ancheta Watergate, a murit

Soția lui Alexander Butterfield, Kim, împreună cu John Dean, care a fost consilierul lui Nixon la Casa Albă în timpul scandalului Watergate, au confirmat decesul pentru Associated Press.

Butterfield, care lucra ca asistent adjunct al lui Nixon, a fost responsabil de supravegherea instalării sistemului de înregistrare la Casa Albă împreună cu Serviciul Secret în 1971, cu mult înainte de faimosul jaf de la sediul național al Partidului Democrat din Washington. Nixon a dorit instalarea dispozitivelor pentru a putea corecta, dacă era necesar, înregistrările discuțiilor și pentru a demasca eventualii informatori, în loc să se bazeze exclusiv pe un secretar. Mai multe microfoane au fost amplasate în Biroul Oval și în alte locuri în care Nixon își desfășura activitatea, potrivit CNN.

O perioadă, pe măsură ce scandalul Watergate se dezvăluia, Butterfield era unul dintre puținii oameni din Washington care știau de existența sistemului de înregistrare. Acesta a ajuns în atenția Comisiei Senatului pentru Watergate după ce fostul consilier al Casei Albe, Dean, a povestit o întâlnire pe care a avut-o cu Nixon în Biroul Oval, ceea ce i-a determinat pe legislatori să bănuiască că președintele înregistrase întâlnirile și a oferit un nou domeniu de anchetă pentru viitorii martori. Suspiciunile cu privire la sistemul de înregistrare au fost confirmate de Butterfield când a fost întrebat direct despre existența unui astfel de sistem în iulie 1973, la mai mult de un an după spargere.

Cum a venit dezvăluirea

Dezvăluirea a declanșat imediat o dispută cu privire la înregistrări, atât comisia, cât și procurorul special Archibald Cox, care a supravegheat ancheta Watergate, solicitând înregistrările de la Casa Albă.

Cox nu a renunțat la cererea sa când Nixon a refuzat inițial să elibereze înregistrările, ceea ce l-a determinat pe fostul președinte să găsească pe cineva în Departamentul de Justiție care să-l concedieze, o căutare cunoscută sub numele de „Masacrul de sâmbătă seara”, deoarece procurorul general Elliot Richardson și procurorul general adjunct William Ruckelshaus au demisionat amândoi în semn de protest când au aflat de cererea lui Nixon, în loc să execute directiva.

În cele din urmă, înregistrările au fost predate, inclusiv înregistrarea „smoking gun”, care a dovedit implicarea lui Nixon în acoperirea ulterioară a spargerii, ceea ce a dus în cele din urmă la demisia președintelui. Arhivele Naționale au făcut publice înregistrările în 2000.

Butterfield nu a fost niciodată acuzat în scandal.

„The Last of the President’s Men”

„Sincer, nu-mi place să fiu cunoscut ca omul care a dezvăluit existența înregistrărilor”, a declarat Butterfield într-un interviu acordat The Washington Post în 2012. „Dă impresia că m-am dus în viteză la comisia Watergate și le-am spus cu entuziasm și fără să respir informațiile pe care Nixon le considera strict secrete. Nu a fost așa. Mă aflam într-o adevărată dilemă: doream foarte mult să respect dorințele lui Nixon și, în același timp, să fiu cooperant și sincer cu anchetatorii din Congres. Formularea întrebărilor lor însemna totul pentru mine. Și când Don Sanders, consilierul adjunct al minorității… a pus întrebarea de 64.000 de dolari, în mod clar și direct, am simțit că nu aveam de ales decât să răspund în același mod”.

Butterfield a fost subiectul unei cărți publicate în 2016 de Bob Woodward, intitulată „The Last of the President’s Men” (Ultimul dintre oamenii președintelui), care se bazează pe 46 de ore de interviuri cu Butterfield și mii de documente furnizate de acesta.