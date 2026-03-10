Războiul din Sudan riscă să se extindă. Avertisment dur al experților privind un conflict regional

Pe fondul implicării tot mai vizibile a unor actori regionali și globali, violențele riscă să se extindă dincolo de granițe, transformând criza sudaneză într-un conflict regional cu impact major asupra securității Africii și a zonei Mării Roșii, scrie The Times.

Conflictul izbucnit în aprilie 2023 între Forțele Armate Sudaneze (SAF) și Forțele de Sprijin Rapid (RSF) a devastat Sudan, provocând una dintre cele mai grave crize umanitare din lume. Potrivit ONU, aproximativ 13 milioane de persoane au fost strămutate, iar ambele tabere sunt acuzate de crime de război. Un raport ONU indică inclusiv „semne distinctive ale genocidului” în regiunea Darfurului de Nord.

Războiul din Sudan, alimentat de alianțe externe

Analiști de la centre de cercetare internaționale arată că războiul din Sudan este susținut indirect de rețele complexe de alianțe. RSF ar beneficia de sprijin din partea Emiratele Arabe Unite, în timp ce SAF este sprijinit de un bloc regional condus de Arabia Saudită, alături de Qatar, Turcia și Egipt. Miza principală este controlul rutelor comerciale din zona Mării Roșii, esențiale pentru comerțul global.

Efectele conflictului sunt deja vizibile în statele limitrofe. La granița cu Ciad, violențele recente au determinat închiderea unor puncte de trecere folosite de refugiați. În Sudanul de Sud, instabilitatea politică s-a accentuat, iar ONU avertizează asupra riscului reizbucnirii unui nou război civil.

Cea mai îngrijorătoare evoluție vizează Etiopia, unde mobilizări militare masive și tensiuni cu Eritreea pot duce la deschiderea unui nou front. Experții avertizează că reluarea conflictului din Tigray ar putea „metastaza” și s-ar putea conecta direct cu războiul din Sudan, amplificând instabilitatea regională.