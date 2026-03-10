Prima pagină » Știri externe » Crucea Roșie lansează un apel pentru strângerea a peste 44 de milioane de euro în sprijinul Iranului

Crucea Roșie lansează un apel pentru strângerea a peste 44 de milioane de euro în sprijinul Iranului

Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (IFRC) a lansat marți un apel de urgență în valoare de peste 44 de milioane de euro pentru a sprijini Semiluna Roșie Iraniană în fața nevoilor umanitare crescânde.
Crucea Roșie lansează un apel pentru strângerea a peste 44 de milioane de euro în sprijinul Iranului
Alexandra-Valentina Dumitru
10 mart. 2026, 12:08, Știri externe

Apelul are ca scop sprijinirea „a cinci milioane de persoane din 30 de provincii afectate în următoarele 16 luni, în special a celor afectate direct de ostilități, de distrugerea infrastructurii și de întreruperea serviciilor esențiale”, a transmis IFRC într-un comunicat, potrivit Le Figaro.

Apelul este de 40 de milioane de franci elvețieni (peste 44 de milioane de euro). „Pe măsură ce nevoile umanitare cresc brusc zi după zi, acest apel de urgență va spori ajutorul vital și va oferi sprijin celor mai afectați”, a declarat Maria Martinez, șefa delegației IFCR în Iran, într-un comunicat.

„Societatea Semilunii Roșii Iraniene și-a mobilizat imediat rețeaua de personal și voluntari pentru a ajuta comunitățile afectate de ostilități. Această activitate pe teren, condusă de Societatea Semilunii Roșii Iraniene și IFRC, este esențială pentru a salva vieți – fiecare moment contează”, a adăugat ea.

Potrivit IFRC, peste 2100 de echipe de intervenție și peste 6500 de angajați și voluntari au fost mobilizați pentru a sprijini comunitățile din 197 de orașe din întreaga țară.

Recomandarea video

VIDEO Ce prețuri sunt la benzină și motorină în România, pe județe, în ziua în care barilul a depășit pragul psihologic de 100 dolari
G4Media
Cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, secretar de stat la Fonduri Europene, filmează lifturile, steagurile și sălile din minister și pretinde că astfel muncește. În ultimul clip, o tentativă nereușită de viral, apare și Dragoș Pîslaru
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional, reabilitat. Adrian Mladin e din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
Libertatea
Ciorbă de potroace de post. Rețeta celebrului Bărbosu
CSID
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor