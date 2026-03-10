Crucea Roșie lansează un apel pentru strângerea a peste 44 de milioane de euro în sprijinul Iranului

Apelul are ca scop sprijinirea „a cinci milioane de persoane din 30 de provincii afectate în următoarele 16 luni, în special a celor afectate direct de ostilități, de distrugerea infrastructurii și de întreruperea serviciilor esențiale”, a transmis IFRC într-un comunicat, potrivit Le Figaro.

Apelul este de 40 de milioane de franci elvețieni (peste 44 de milioane de euro). „Pe măsură ce nevoile umanitare cresc brusc zi după zi, acest apel de urgență va spori ajutorul vital și va oferi sprijin celor mai afectați”, a declarat Maria Martinez, șefa delegației IFCR în Iran, într-un comunicat.

„Societatea Semilunii Roșii Iraniene și-a mobilizat imediat rețeaua de personal și voluntari pentru a ajuta comunitățile afectate de ostilități. Această activitate pe teren, condusă de Societatea Semilunii Roșii Iraniene și IFRC, este esențială pentru a salva vieți – fiecare moment contează”, a adăugat ea.

Potrivit IFRC, peste 2100 de echipe de intervenție și peste 6500 de angajați și voluntari au fost mobilizați pentru a sprijini comunitățile din 197 de orașe din întreaga țară.