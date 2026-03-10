Prima pagină » Știri externe » Companiile aeriene majorează prețurile ca răspuns la creșterea prețurilor la combustibil

Companiile aeriene majorează prețurile ca răspuns la creșterea prețurilor la combustibil

Creșterea bruscă a prețurilor la kerosen, o consecință directă a tensiunilor militare din Orientul Mijlociu, începe deja să aibă un impact asupra tarifelor aeriene. Mai multe companii aeriene internaționale au anunțat în ultimele zile creșteri ale tarifelor sau ajustări ale rețelei pentru a face față creșterii costurilor.
Sursa foto: Natalia Seliverstova/RIA Novosti
Laurențiu Marinov
10 mart. 2026, 13:11, Știri externe

În doar câteva zile, prețul combustibilului pentru avioane a crescut de la aproximativ 85-90 de dolari pe baril la aproape 150-200 de dolari, potrivit Air New Zealand. Compania aeriană neozeelandeză și-a majorat tarifele și și-a suspendat previziunile financiare pentru 2026 din cauza incertitudinii din jurul conflictului, potrivit Le Figaro.

Mai exact, tarifele au fost majorate cu 10 dolari neozeelandezi pentru zborurile interne, 20 de dolari neozeelandezi pentru zborurile internaționale pe distanțe scurte și 90 de dolari neozeelandezi pentru zborurile pe distanțe lungi. Dacă situația persistă, este posibil să fie efectuate ajustări suplimentare ale rețelei sau ale capacității.

Compania aeriană australiană Qantas a anunțat, de asemenea, că va majora unele tarife internaționale. În același timp, explorează posibilitatea redirecționării unei mai mari capacități către Europa, deoarece perturbările traficului aerian din Orientul Mijlociu modifică deja tiparele de călătorie.

Cererea este deosebit de puternică pe aceste rute: zborurile Qantas către Europa înregistrează un factor de încărcare de peste 90% în martie, comparativ cu aproximativ 75%, de obicei, în această perioadă a anului.

Prețul influențat și de prelungirea rutelor de zbor

Închiderea sau evitarea anumitor spații aeriene contribuie, de asemenea, la creșterea prețurilor. Pe rutele dintre Asia și Europa, companiile aeriene trebuie adesea să prelungească rutele de zbor, ceea ce crește consumul de combustibil și reduce capacitatea disponibilă.

Unele companii reactivează, de asemenea, suprataxele pentru combustibil, care fuseseră atenuate mult timp de scăderea prețurilor petrolului din ultimii ani.

Combustibilul este a doua cea mai mare cheltuială pentru companiile aeriene, după salarii, reprezentând în general între 20% și 25% din costurile lor de operare.

Deși prețurile petrolului au scăzut ușor în urma declarațiilor Casei Albe care sugerează o posibilă dezescaladare, companiile aeriene rămân prudente. Deocamdată, creșterea costurilor combustibilului și ocolirea forțată a zborurilor continuă să afecteze industria aviatică – și, inevitabil, prețurile biletelor.

