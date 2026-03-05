Prima pagină » Politic » Adrian Câciu acuză specula pe piața combustibililor: Tot ce vedem ca scumpire nu este decât speculă

Adrian Câciu, deputat PSD și fost ministru al Finanțelor, susține că majorările recente la prețul combustibililor nu reflectă piața reală, ci specula unor mari importatori și producători, în timp ce prețurile internaționale scad și statul câștigă milioane din TVA.
05 mart. 2026, 22:42, Politic

Adrian Câciu, deputat PSD și fost ministru al Finanțelor, atrage atenția că prețurile la pompă nu reflectă costurile reale. „Tot ce se vinde astăzi pe piața combustibilului din România a fost achiziționat cu cel puțin o lună în urmă. Tot ce vedem ca scumpire nu este decât speculă!”, a spus Câciu.

El susține că rezerva de bani pentru viitor ajunge în buzunarele câtorva mari importatori, producători sau angrosiști de combustibil, în timp ce consumatorii plătesc prețuri mult mai mari.

Prețurile internaționale sunt în scădere

Câciu menționează că, potrivit datelor de pe futures la Brent sau Platts pentru diesel și benzină, prețul petrolului scade de la începutul lunii aprilie. Cu toate acestea, în România, scumpirile continuă.

„50 de bani scumpire în ultimele zile este inadmisibil la un produs care a intrat cu 1 leu/litru mai ieftin decât bursa de azi. Numai din această scumpire statul câștigă cel puțin 1,3 miliarde lei diferență de TVA”, a precizat el.

Instituțiile statului trebuie să intervină

Fostul ministru susține că Consiliul Concurenței, ANPC, ANAF și Ministerul Economiei ar trebui să intervină imediat pentru a preveni specula.

„În 2022, am trecut printr-o situație similară când prețurile au urcat la 9,5 lei/litru. După intervenția autorităților, prețurile au coborât cu aproape 1 leu. Se poate și acum, dar nimeni nu face nimic”, a spus Câciu.

Gazul și specula pe piața energiei

Despre prețul gazului, Câciu avertizează că specula se repetă. În 2022, vârfurile au ajuns la 1000-1500 lei/MWh, în timp ce acum prețul mediu în Europa este de 60 euro/MWh, de cinci ori mai mic decât în 2022.

El subliniază că manipularea prețurilor afectează economia națională, provocând inflație, dobânzi mai mari, falimente și pierderea locurilor de muncă.

Apel la acțiune

„Un om de stat acționează! Nu poți sta, ca premier, cu mâinile în sân, «prudent», fără a solicita tuturor celor abilitați să verifice și să ia măsuri”, a concluzionat Câciu.

