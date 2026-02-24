Prima pagină » Politic » Adrian Câciu: Avem peste 50 de miliarde de lei la buget, dar nu găsim 3 miliarde pentru cei vulnerabili

Deputatul PSD Adrian Câciu susține că există resurse bugetare suficiente pentru finanțarea unui pachet de solidaritate destinat persoanelor vulnerabile și îi acuză pe partenerii de coaliție că blochează măsuri „pentru oameni” prin obiecții nejustificate.
24 feb. 2026, 14:10, Politic

Într-o postare publicată pe Facebook, Adrian Câciu afirmă că, în contextul unei inflații de aproximativ 10%, sunt necesare măsuri one-off, cu caracter temporar, care să sprijine categoriile vulnerabile fără a genera obligații bugetare structurale.

Potrivit acestuia, sursa de finanțare pentru un astfel de pachet este bugetul de stat.

Câciu punctează că, potrivit principiului universalității prevăzut de Legea 500/2002 a finanțelor publice, nicio cheltuială bugetară nu are alocat un venit specific, veniturile și cheltuielile fiind incluse în buget în sume brute.

„Așadar, vorbim despre 3,2 miliarde de lei din bugetul de stat”, precizează deputatul.

În argumentația sa, acesta indică mai multe surse potențiale de finanțare: arierate de recuperat în valoare totală de 37,3 miliarde de lei, dintre care 8,8 miliarde de lei provin din contribuții sociale, conform ultimului buletin fiscal al ANAF.

De asemenea, el menționează un plus de încasări din TVA de 0,6% din PIB, anualizat, precum și venituri suplimentare rezultate din creșterea accizelor și din majorarea colectării contribuțiilor sociale în a doua parte a anului.

„Suplimentul de venituri adus de aceste patru surse depășește 56 de miliarde de lei, bani proveniți din consumul populației, nu de la companii”, afirmă Câciu, adăugând că este greu de acceptat ideea că nu pot fi identificate 3 miliarde de lei pentru sprijinirea celor vulnerabili.

În final, deputatul PSD lansează un atac dur la adresa colegilor de coaliție, acuzându-i că se opun sistematic propunerilor PSD și că transmit publicului un mesaj fals privind lipsa resurselor financiare pentru măsuri sociale.

