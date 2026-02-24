Prima pagină » Politic » Tensiune în Asia. Japonia va amplasa rachete sol-aer în apropierea Taiwanului

Japonia va amplasa rachete sol-aer în apropierea Taiwanului. Acestea vor fi așezate într-o bază aeriană aflată pe o insulă japoneză. Oficialii din Japonia se tem că Taiwanul ar putea fi ocupat de chinezi.
Tensiune în Asia. Japonia va amplasa rachete sol-aer în apropierea Taiwanului
sursa foto. pixabay
Petru Mazilu
24 feb. 2026, 14:25, Politic

Japonia va desfășura rachete sol-aer în apropierea Taiwanului până în anul 2031, potrivit Le Figaro. Acestea vor fi amplasate pe insula Yonaguni. Situată la aproximativ 110 kilometri est de Taiwan, insula găzduiește deja o bază a armatei japoneze.

Planul a fost dezvăluit marți de ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi, în timpul unei conferințe de presă. Autoritățile japoneze avertizează din ce în ce mai des cu privire la ambițiile militare ale Chinei în regiune. Japonia a anunțat încă din 2022 că intenționează să înființeze o astfel de instalație, dar atunci nu a prezentat un calendar.

Anunțul apare în contextul în care China a luat o serie de măsuri economice și politice împotriva Japoniei începând din noiembrie, ca urmare a remarcilor făcute de prim-ministrul japonez Sanae Takaichi. Ea a sugerat că intervenția militară a țării sale era posibilă în cazul unui atac chinez asupra Taiwanului, o insulă revendicată de Beijing.

De atunci, China și-a descurajat cetățenii să călătorească în Japonia. Marți, China a anunțat că va lua măsuri drastice împotriva a 40 de companii și organizații japoneze pe care le acuză că participă la „remilitarizarea” Japoniei.

