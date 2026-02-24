Prima pagină » Politic » AUR București: „Primarul Ciucu blochează tot: proiecte, ședințe, informații către consilierii generali”

AUR București: „Primarul Ciucu blochează tot: proiecte, ședințe, informații către consilierii generali”

Coaliția de guvernare transformă din nou Capitala într-un câmp de negocieri politice, în timp ce bucureștenii stau fără apă caldă, circulă printre gropi și suportă incompetența administrativă de zi cu zi, potrivit unui comunicat de presă al AUR.
AUR București: „Primarul Ciucu blochează tot: proiecte, ședințe, informații către consilierii generali”
Romulus Preda
24 feb. 2026, 14:13, Politic

„Ședința CGMB convocată la solicitarea PSD și PUSL pentru astăzi, la ora 11:00, a fost anulată de primarul general Ciucu. În spatele acestor mișcări nu stă vreo preocupare reală pentru oraș, ci un joc de putere pentru funcții, influență și control asupra instituțiilor și resurselor publice”, conform comunicatului.

AUR  anunță că „nu va participa la acest joc murdar”.

„Noi am fost și suntem gata să votăm orice proiect care aduce un beneficiu concret bucureștenilor. Am fi votat fără ezitare propunerea privind scutirea de la plata tarifului la apă caldă pentru cei care nu primesc efectiv apă caldă, indiferent cine ar fi inițiat-o. Am fi votat și auditul la STB și Termoenergetica propus de primarul Ciucu, dacă acesta ar fi acceptat să suspende orice majorare de tarif pentru călătoriile STB până la finalizarea auditului.

Pentru noi, scopul este unul singur: bunăstarea locuitorilor Capitalei. Cei cinci consilieri AUR din CGMB vor vota exclusiv în funcție de impactul real asupra vieții bucureștenilor”, se menționează în comunicat.

AUR susține că, în timp ce PNL, USR și PSD se acuză reciproc și își blochează ședințele, „realitatea din oraș rămâne aceeași: mii de oameni fără apă caldă, infrastructură degradată, administrație paralizată”.

Capitala României nu poate fi ținută ostatică pentru negocieri politice.

Bucureștenii nu au nevoie de alianțe conjuncturale și jocuri de culise. Au nevoie de soluții și de implementarea soluțiilor.

„AUR va susține orice măsură serioasă care rezolvă problemele orașului, indiferent de cine o propune”, se arată în finalul comunicatului.

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
Gandul
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
De la jurist în Ucraina la bonă și menajeră în România. „Poți să fii o menajeră, dar asta nu înseamnă că nu ești om cu studii sau că ești mai prejos de cineva”
Libertatea
Simptomele diabetului de tip 1 pot apărea rapid la copii și bebeluși. Semnalele de alarmă pe care părinții nu trebuie să le ignore
CSID
Cum arată Dacia Duster „Spirit of Sand”. Vor fi produse doar 500 de exemplare, exclusiv pentru România
Promotor