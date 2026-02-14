Prima pagină » Politic » Liderul senatorilor AUR acuză guvernul Bolojan de manipularea realității economice

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză public guvernul condus de Ilie Bolojan că încearcă să inducă în eroare opinia publică prin folosirea sintagmei „recesiune tehnică”, pe care o consideră un artificiu de limbaj menit să minimalizeze gravitatea situației economice din România.
14 feb. 2026, 16:51, Politic

Potrivit senatorului, economia României se află într-o recesiune în toată regula, iar eticheta „tehnică” nu schimbă realitatea scăderii economice.

Într-o declarație politică fermă, Petrișor Peiu a susținut că termenul „recesiune tehnică” nu are rol economic real, ci unul pur comunicațional. Liderul senatorilor AUR afirmă că recesiunea este definită clar de doi indicatori consecutivi de scădere economică, iar orice tentativă de reinterpretare semantică nu poate masca declinul economiei României. În opinia sa, guvernul Bolojan încearcă să cosmetizeze un eșec major de guvernare prin redefiniri fără substanță.

Cauze economice invocate de Petrișor Peiu

Senatorul AUR indică drept cauze principale ale recesiunii creșterea simultană a taxelor de consum, majorarea TVA și a accizelor, precum și scumpirea energiei.

Aceste măsuri ar fi generat un fenomen de stagflație, caracterizat prin inflație ridicată și stagnare economică, care a condus inevitabil la recesiune. Potrivit lui Peiu, mediul privat este grav afectat, iar puterea de cumpărare a populației este în scădere accentuată.

În paralel cu scăderea economică, românii se confruntă cu facturi mai mari la energie, taxe crescute și prețuri în continuă urcare. Petrișor Peiu avertizează că aceste efecte sunt resimțite direct de populație și de companii, iar lipsa unor măsuri concrete de relansare economică agravează situația. În acest context, liderul senatorilor AUR solicită guvernului să recunoască realitatea economică și să adopte politici eficiente, nu strategii de comunicare.

