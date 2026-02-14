Prima pagină » Politic » Ciprian Ciucu, evaluare „din mers” în Centrul Capitalei. Primarul anunță ieșiri pe teren cu șefii PMB pentru proiecte de regenerare urbană

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că a efectuat o evaluare vizuală rapidă în Centrul Capitalei, pe jos, profitând de vremea favorabilă, și că urmează să iasă pe teren împreună cu conducerea Primăria Municipiului București pentru a analiza direct proiectele de regenerare urbană.
Foto: Mihai Pop/GMN via Mediafax Foto
14 feb. 2026, 17:33, Politic

„Vremea este frumoasă, am ieșit la pas prin Centru să-mi fac propria evaluare vizuală rapidă. De data aceasta singur”, a transmis edilul, precizând că a început deja să consulte echipele din Primărie prin grupurile interne de WhatsApp.

Ciprian Ciucu a amintit de experiența sa din mandatul anterior, la Sectorul 6, unde obișnuia să iasă în weekenduri pe teren alături de echipele operative, inclusiv conducerea ADP, Poliția Locală și responsabilii de urbanism. Potrivit acestuia, astfel de ieșiri aveau loc „de drag”, din dorința de a implementa proiecte cu impact real asupra spațiului public.

„În funcție de disponibilitatea din weekend, voi ieși pe stradă și cu șefimea din PMB. Dacă nu vor putea în weekend, în cursul săptămânii. Sper să descopăr același entuziasm și la PMB”, a mai scris primarul general.

Postarea este însoțită de imagini realizate pe strada Brezoianu, dar și de propuneri de reconfigurare urbană generate cu ajutorul inteligenței artificiale, pe care edilul le prezintă drept surse de inspirație pentru viitoare intervenții în spațiul public.

Mesajul se încheie într-o notă personală, primarul transmițând că se bucură de atmosfera de primăvară și urând bucureștenilor un weekend plăcut, subliniind că pentru el „este deja unul reușit”.

Inițiativa se înscrie în direcția declarată de administrația Capitalei privind regenerarea urbană și creșterea calității spațiilor publice din București.

