Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță soluții urgente pentru criza financiară a PMB după întâlnirea de la Guvern

Primarul General al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a avut duminică o ședință de lucru la Guvern cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru a discuta situația financiară gravă a Primăriei Municipiului București.

În cadrul întâlnirii, Ciucu a prezentat cauzele crizei, cauzate în mare parte de decizii politice din ultimii trei ani:

reducerea sumelor colectate din impozitul pe venit redistribuite autorităților locale, prin excluderea unor categorii de venituri, cum ar fi impozitul pe pensii;

alocarea unor cote inferioare pentru PMB comparativ cu primăriile de sector, deși Primăria Generală gestionează serviciile mari de utilitate publică, precum termoficarea și transportul public.

Pentru rezolvarea pe termen scurt, Guvernul va crea un spațiu pentru un împrumut modic, astfel încât Termoenergetica să evite intrarea în incapacitate de plată în luna ianuarie. De asemenea, s-a discutat și despre un mecanism rapid prin care PMB să preia Elcen în 2026.

Primarul a subliniat că se vor asigura condiții pentru ca finanțarea corectă a PMB să înceapă din 2026, prin modificări legislative la buget.

Ciprian Ciucu a mai avertizat asupra magnitudinii problemelor: datoria STB către ANAF este de aproape 1,4 miliarde de lei, iar cifra de afaceri a societății este similară cu bugetul orașului Brașov (aproximativ 1,6 miliarde de lei). Datoria curentă a PMB depășește 2,1 miliarde de lei, suma echivalentă cu fondurile care nu au mai fost alocate orașului în ultimii trei ani.

Primarul a încheiat spunând că, deși sprijinul Guvernului este necesar, reformele și ordinea financiară în București vor fi prioritățile administrației sale.

„Evident, nu voi aștepta doar soluții de la Guvern! Vor urma reforme în București, aici să nu aveți nicio îndoială! Acum, primul meu obiectiv este să fac ordine”, încheie Ciucu.