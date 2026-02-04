Prima pagină » Economic » Nazare: „Schimbăm paradigma dezvoltării României” prin pachetul de măsuri pentru relansare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri că va publica pachetul de măsuri pentru relansarea economică, după o serie de consultări cu mediul de afaceri. Ministrul vizează mutarea accentului de pe consum pe „investiții masive”.
Nazare: „Schimbăm paradigma dezvoltării României” prin pachetul de măsuri pentru relansare
Alexandra-Valentina Dumitru
04 feb. 2026, 16:13, Economic

„În pregătirea publicării programului de măsuri de relansare economică, am derulat recent o serie consistentă de întâlniri şi discuții cu partenerii de dialog din mediul de business. Este esențial ca un pachet sustenabil de măsuri pentru accelerarea economiei să includă răspunsul statului la nevoile concrete ale mediului privat. De aceea le mulțumesc tuturor reprezentanților Concordia, Romanian Business Leaders (RBL), AmCham Romania și Foreign Investors Council (FIC) şi tuturor celorlalte asociații patronale care au transmis propuneri şi feedback consistent – toate acestea susțin racordarea soluțiilor de sprijin ale statului la nevoile reale ale economiei”, a transmis Nazare pe Facebook.

Potrivit ministrului, „2026 trebuie să fie anul în care schimbăm paradigma dezvoltării României și mutăm accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiții masive și valoare adăugată – acesta este mesajul central transmis în toate discuțiile tehnice recente”. Nazare subliniază că „România are nevoie de o direcție strategică pe termen lung, de un cadru predictibil și responsabil care să stimuleze investițiile, competitivitatea și crearea de locuri de muncă durabile”.

Nazare a precizat că joi, după definitivarea ultimelor detalii, va fi publicat în transparență pachetul de măsuri pentru relansare.

„Mâine, după definitivarea ultimelor detalii, vom publica în transparență pachetul de măsuri pentru relansare, rezultat atât prin contribuția tuturor partenerilor din coaliția de guvernare cât şi din dialogul cu mediul de afaceri. Este un pachet pentru România, în primul rând şi un rezultat al muncii de echipă la nivelul întregului Guvern. Am toată încrederea că va fi bine primit de antreprenori şi de mediul de afaceri. Aşteptăm feedbackul tuturor şi vom continua consultările, odată ce documentul va fi disponibil în transparență”, a conchis Nazare.

