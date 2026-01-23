Ilie Bolojan despre zvonurile privind schimbarea premierului: Scenaritele sunt la ordinea zilei, România are nevoie de seriozitate

Premierul Ilie Bolojan a comentat vineri seara, la Digi24, informațiile apărute în spațiul public privind posibila sa schimbare din funcție.

Premierul a respins ideea unor discuții reale în interiorul Partidului Național Liberal și a declarat că stabilitatea guvernamentală depinde exclusiv de susținerea politică a Executivului.

Întrebat despre zvonurile vehiculate pe surse, potrivit cărora atât în PSD, cât și în PNL ar exista discuții legate de înlocuirea sa, Bolojan a spus că nu are cunoștință de aceste informații.

„Nu știm de unde aveți aceste informații legate de PNL. Am fost la toate ședințele pe care le-a organizat partidul și nu au fost astfel de discuții”, a afirmat Ilie Bolojan.

În ceea ce privește numele vehiculate ca posibili înlocuitori, Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare, premierul a spus că nu vede o problemă.

„Numele pe care le-ați menționat sunt colegi buni pe care îi apreciez și care își fac datoria la guvern. Deci nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”, a spus el.

Întrebat dacă îi vede pe cei doi în postura de premier, Bolojan a spus că „nu, nu văd niciun fel de problemă în momentul de față legată de schimbarea mea. Un premier rămâne cât timp guvernul lui are susținere. Când nu mai are susținere sau se întâmplă ceva cu totul deosebit, nu mai rămâne. Îl înlocuiește altcineva”.

Acesta a discutat și despre scenariile politice legate de o eventuală ieșire a PSD de la guvernare și planurile PNL într-o asemenea situație. Întrebat dacă ar rupe partidul sau dacă ar încerca formarea unui nou guvern cu USR, Ilie Bolojan a evitat speculațiile.

„Haideți să vedem ce se poate întâmpla. Scenariile sunt la ordinea zilei și România astăzi are nevoie totuși de seriozitate și de responsabilitate”, a declarat premierul.

Referitor la declarațiile președintelui, care a vorbit despre „cea mai proastă situație” din interiorul coaliției actuale și despre negocieri între liderii politici, Bolojan a spus că problema este alta.

„Domnul președinte a spus că este o situație mai proastă pentru că atunci când te uiți pe declarațiile publice și dânsul le vede, ce poți să crezi? Doar că una este să faci spectacol și alta este să muncești serios pentru România”, a afirmat premierul.

Ilie Bolojan a comentat și informațiile apărute despre posibilele schimbări la conducerea serviciilor de informații, inclusiv despre numele lui Cătălin Predoiu.

„Președintele României are dreptul de a propune șefii serviciilor. În momentul în care domnul președinte va avea propuneri, cu siguranță va contacta liderii partidelor parlamentare”, a explicat el.

Despre viceprim-ministrul României, Cătălin Predoiu, Bolojan a spus că „este un om cu mare experiență, care a parcurs toate funcțiile. Propunerile le va face președintele României”.