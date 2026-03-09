Nazare: Începem anul dintr-o poziție financiară solidă, cu o parte semnificativă a finanțării deja asigurată

Ministrul Finanțelor spune că, într-un context extern tot mai tensionat. România a reuşit să se împrumute mai ieftin. Într-o operațiune care a avut loc cu câteva zile înainte de începerea conflicului din Orientul Mijlociu, România a atras 4,7 miliarde de euro în prima emisiune de euroobligațiuni din 2026.

Alexandru Nazare susține că interesul mare al investitorilor a permis obținearea unor costuri mai mici decât la emisiunile similare din 2025.

„De exemplu: la începutul lui 2025, România se împrumuta în euro la 5,29% pentru 5 ani; în 2026, pentru o maturitate mai lungă, de 7 ani, randamentul a scăzut la 4,64%. Și în dolari costurile de finanțare s-au redus semnificativ: de la 7,55% pentru 12 ani în 2025 la 5,75% pentru 10 ani în emisiunea din acest an. Practic, România a reușit să își reducă rapid costurile de împrumut, într-un context internațional care între timp a devenit mult mai tensionat”, arată Nazare într-o postare pe Facebook.

El arată că deja a fost acoperit aproape jumătate din necesarul de finanțare externă pentru 2026.

„Începem astfel anul dintr-o poziție financiară solidă, cu o parte semnificativă a finanțării pentru 2026 deja asigurată”, adaugă Alexandru Nazare.