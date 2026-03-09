Prima pagină » Economic » Nazare: Începem anul dintr-o poziție financiară solidă, cu o parte semnificativă a finanțării deja asigurată

Nazare: Începem anul dintr-o poziție financiară solidă, cu o parte semnificativă a finanțării deja asigurată

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că România începe anul cu o parte semnificativă a finanțării deja asigurată, după ce a atras 4,7 miliarde de euro de pe piețele financiare internaționale, în prima emisiune de euroobligațiuni din 2026.
Nazare: Începem anul dintr-o poziție financiară solidă, cu o parte semnificativă a finanțării deja asigurată
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
09 mart. 2026, 20:40, Economic

Ministrul Finanțelor spune că, într-un context extern tot mai tensionat. România a reuşit să se împrumute mai ieftin. Într-o operațiune care a avut loc cu câteva zile înainte de începerea conflicului din Orientul Mijlociu, România a atras 4,7 miliarde de euro în prima emisiune de euroobligațiuni din 2026.

Alexandru Nazare susține că interesul mare al investitorilor a permis obținearea unor costuri mai mici decât la emisiunile similare din 2025.

„De exemplu: la începutul lui 2025, România se împrumuta în euro la 5,29% pentru 5 ani; în 2026, pentru o maturitate mai lungă, de 7 ani, randamentul a scăzut la 4,64%. Și în dolari costurile de finanțare s-au redus semnificativ: de la 7,55% pentru 12 ani în 2025 la 5,75% pentru 10 ani în emisiunea din acest an. Practic, România a reușit să își reducă rapid costurile de împrumut, într-un context internațional care între timp a devenit mult mai tensionat”, arată Nazare într-o postare pe Facebook.

El arată că deja a fost acoperit aproape jumătate din necesarul de finanțare externă pentru 2026.

„Începem astfel anul dintr-o poziție financiară solidă, cu o parte semnificativă a finanțării pentru 2026 deja asigurată”, adaugă Alexandru Nazare.

Recomandarea video

VIDEO Ce prețuri sunt la benzină și motorină în România, pe județe, în ziua în care barilul a depășit pragul psihologic de 100 dolari
G4Media
Zodia dublu-ghinionistă în martie 2026. Mihai Voropchievici anunță mari probleme pe plan profesional, dar și în familie
Gandul
Zodiile cu noroc uriaș de bani în săptămâna 9-15 martie. Belșugul bate la ușă
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Procesul sutelor de mii de tone de animale îngropate ilegal pe malul Dunării a ajuns la final: după 39 de termene de judecată faptele s-au prescris
Libertatea
Semnele care arată că o persoană face vrăji. Părintele Ilarion Argatu avertizează! Cum se pot apăra credincioșii
CSID
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor