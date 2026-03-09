Țara nucleară care ia măsuri radicale în criza petrolului: retrage mașinile oficiale de pe șosele, reduce săptămâna de lucru la 4 zile și închide școlile timp de 14 zile

Pakistanul va închide școlile timp de două săptămâni și va muta o parte din activitatea guvernamentală online pentru a reduce consumul de combustibil după ce prețurile petrolului au crescut brusc din cauza războiului din Iran, a declarat luni premierul Shehbaz Sharif.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a ordonat luni măsuri de austeritate guvernamentală radicale, reducând alocațiile pentru combustibil cu 50% și retrăgând 60% din vehiculele oficiale de pe șosele pentru a combate creșterea exorbitantă a prețurilor petrolului cauzată de blocada Strâmtorii Ormuz din războiul din Iran.

Benzina a crescut cu un preț record de 55 de rupii pe litru săptămâna trecută, iar națiunea importatoare de energie se confruntă cu închiderea sălilor de clasă, săptămâni de lucru de patru zile și interdicții de aer condiționat, deoarece țițeiul la nivel global atinge peste 105 dolari pe baril.

Începând de săptămâna viitoare, toate școlile se închid timp de 14 zile, în timp ce universitățile trec complet la mediul online pentru a reduce naveta studenților.

Stat nuclear, dependent de importurile de energie

Campania lui Sharif de economisire a combustibilului vizează fiecare picătură în contextul dependenței aproape totale a Pakistanului, stat nuclear, de importurile de energie. „Pentru a stabiliza economia, am luat decizii dificile”, a declarat el națiunii, recunoscând că există un control minim asupra prețurilor globale determinate de război care afectează pompele locale.

Departamentele guvernamentale se vor confrunta cu reduceri de 50% ale cotelor de combustibil timp de două luni.

60% din mașinile oficiale – excluzând autobuzele și ambulanțele – vor fi blocate.

Doar 50% din personal se prezintă la birouri, cu excepția serviciilor esențiale. Operațiunile guvernamentale se reduc la patru zile pe săptămână.

Departamentele reduc cheltuielile cu 20%, interzicând achizițiile de vehicule, aparate de aer condiționat și mobilier, în timp ce limitează călătoriile miniștrilor în străinătate.

Prețurile la benzină din Pakistan au explodat

Creșterea record de 55 de rupii pe litru a prețului benzinei/motorinei de săptămâna trecută – cea mai mare din istorie – a urmat creșterii cu 36% a prețului petrolului la nivel global, alimentată de război.

Pakistanul importă practic toată energia, ceea ce face ca inflația să fie hipersensibilă la haosul din Orientul Mijlociu. Banca centrală a menținut luni rata dobânzii de politică monetară la 10,5%, dar a semnalat „o incertitudine sporită” cu privire la perspectivele inflației din cauza perturbărilor de la Ormuz.

Conflictul dintre SUA, Israel și Iran, care închide Strâmtoarea Ormuz – tranzitată de o cincime din petrolul mondial – prinde Pakistanul între importuri exorbitante și rezerve în scădere.

Sharif minimizează povara cetățenilor, dar impune raționalizarea pe timp de război în întreaga birocrație. Închiderea sălilor de clasă semnalează gravitatea crizei: educația este sacrificată pentru a conserva combustibilul necesar nevoilor critice.