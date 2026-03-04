Slovacia oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina

Guvernul Slovaciei a aprobat miercuri rezilierea contractului privind livrările de electricitate de urgență către Ucraina, potrivit publicației slovace Denník N, citată de Ukrainska Pravda. Solicitarea de reziliere unilaterală a contractului dintre operatorul slovac al rețelei de transport al energiei electrice, SEPS, și Ukrenergo, operatorul sistemului energetic al Ucrainei, a fost înaintată de premierul slovac Robert Fico.

Informația a fost confirmată de directorul operatorului de transport al energiei electrice SEPS, Martin Magát.

„Compania de stat de electricitate va rezilia contractul pentru livrările de energie electrică de urgență cu compania ucraineană Ukrenergo”, a declarat Magát după ședința guvernului.

Premierul slovac avertizase Kievul

Șeful operatorului rețelei electrice din Slovacia a declarat că Ucraina a primit ultima dată energie electrică de urgență în luna ianuarie. El a precizat că autoritățile de la Kiev au solicitat livrări de electricitate de urgență după ce Slovacia anunțase deja că le interzice și că cererile nu au fost onorate.

Recent, Fico a transmis într-o postare pe X că își va respecta promisiunea de a opri ajutorul de urgență cu energie electrică pentru Ucraina dacă nu va fi reluat tranzitul petrolului rusesc prin conducta Druzhba. „Am îndeplinit ceea ce am declarat sâmbătă: Dacă livrările de petrol către Slovacia nu sunt reluate până luni (23 februarie 2026 n.r.), voi cere companiei SEPS, societate pe acțiuni deținută de stat, să oprească livrările de energie electrică de urgență către Ucraina”, a scris acesta.

Capacitate record de import

Compania ucraineană Ukrenergo, la solicitarea căreia SEPS este obligată să ofere asistență de urgență în baza acordurilor dintre operatorii de sistem, utilizează acest mecanism pentru echilibrarea sistemului energetic atunci când capacitatea internă de producție este insuficientă.

Începând cu 3 ianuarie 2026, Ucraina și Republica Moldova pot importa împreună până la 2,45 gigawați de energie electrică din statele Uniunii Europene, acesta fiind cel mai ridicat nivel permis de la conectarea sistemului energetic ucrainean la rețeaua europeană ENTSO-E. O mică parte din această capacitate este folosită de Republica Moldova, astfel că pentru Ucraina rămân disponibili aproximativ 2,1 gigawați pentru importuri de energie electrică din UE.

Ucraina: sistemul nu e afectat

După invazia Rusiei, în anul 2022, Ucraina a fost conectată la rețeaua electrică europeană ENTSO-E, ceea ce îi permite să importe energie electrică din statele Uniunii Europene și să primească sprijin pentru stabilizarea sistemului energetic în situații de criză.

Beneficiind de această conexiune, operatorul ucrainean Ukrenergo a declarat anterior că oprirea livrărilor de electricitate de urgență din Slovacia nu va afecta funcționarea sistemului energetic unificat al Ucrainei.

Disputa pe tranzitul petrolului continuă

Decizia guvernului slovac a fost luată după întreruperea livrărilor de petrol rusesc către Slovacia prin conducta Druzhba pe teritoriul Ucrainei. Guvernul de la Bratislava susține că Ucraina întârzie voit reluarea tranzitului de petrol prin conducta Druzhba, în timp ce autoritățile de la Kiev spun că livrările au fost întrerupte din cauza avariilor provocate de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice.

Și premierul Ungariei, Viktor Orbán, a amenințat la rândul său că ar putea opri livrările de electricitate către Ucraina. Anterior, Budapesta și Bratislava au suspendat și exporturile de motorină către Ucraina, pe fondul disputei privind tranzitul de petrol prin conducta Druzhba.